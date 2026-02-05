Tribunal de Antioquia abre incidente de desacato por crisis de salud en Medellín

Medellín, Antioquia

El Tribunal Administrativo de Antioquia inició un incidente de desacato contra altos funcionarios del Gobierno nacional y agentes interventores de EPS por el presunto incumplimiento de una medida cautelar decretada dentro de una acción popular relacionada con la crisis del sistema de salud en Medellín.

La acción judicial fue interpuesta por el Distrito de Medellín y busca garantizar el pago de deudas a clínicas y hospitales públicos y privados de la ciudad. Según el tribunal, las entidades accionadas deberán informar, en un plazo de dos días, los correos institucionales de los funcionarios responsables de cumplir la orden judicial.

Funcionarios requeridos por el tribunal

La decisión involucra a responsables de varias entidades del orden nacional, entre ellos el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y agentes interventores de EPS.

Entre los funcionarios requeridos figuran representantes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Ministerio de Salud y Protección Social, de la Superintendencia Nacional de Salud y de la ADRES.

También fueron vinculados los agentes interventores de varias EPS, entre ellas Nueva EPS, Savia Salud EPS, Coosalud EPS y EPS Sanitas.

Riesgo de sanciones por desacato

El tribunal recordó que, conforme a la Ley 472 de 1998, el incumplimiento de órdenes judiciales dentro de acciones populares puede derivar en sanciones económicas y medidas privativas de la libertad.

La norma establece que quienes incumplan una orden judicial podrán enfrentar multas de hasta 50 salarios mínimos y arresto hasta por seis meses, sin perjuicio de eventuales sanciones penales.

La orden judicial sobre deudas en salud

La medida cautelar ordena el pago de recursos adeudados a clínicas y hospitales públicos y privados de Medellín, en medio de la crisis financiera que enfrenta la red hospitalaria.

Según información expuesta en el proceso, solo al Hospital General de Medellín le adeudan más de 200.000 millones de pesos, cifra que hace parte del panorama de cartera que afecta la prestación de servicios médicos en la ciudad.

El tribunal advirtió que el incidente de desacato busca verificar si las entidades responsables han incumplido la orden judicial y garantizar el cumplimiento de las medidas adoptadas para proteger el derecho colectivo a la salud.

El proceso continuará con el análisis de las respuestas de las entidades requeridas y la eventual adopción de sanciones en caso de comprobarse el incumplimiento de la orden judicial.