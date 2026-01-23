Juan David Arteaga asume la gerencia del Hospital General de Medellín

Medellín, Antioquia

El alcalde Federico Gutiérrez nombró en enero de 2026 al odontólogo Juan David Arteaga como nuevo gerente del Hospital General de Medellín (HGM), tras la salida de María del Pilar Duque. El relevo en la dirección se produce en un contexto financiero complejo para la institución, marcada por una alta cartera vencida con las entidades promotoras de salud.

Arteaga llega a la gerencia del HGM con la tarea de estabilizar la operación y garantizar la continuidad de los servicios, en un escenario en el que el hospital enfrenta una deuda acumulada de $208.000 millones, principalmente por obligaciones impagas de las EPS.

Un perfil con experiencia en el sector salud público

El nuevo gerente cuenta con experiencia previa en la administración del sistema de salud en Medellín. Antes de su designación en el Hospital General, Juan David Arteaga se desempeñó como gerente de Metrosalud y de Savia Salud, entidades desde las cuales tuvo contacto directo con la red pública hospitalaria y con los retos financieros derivados del aseguramiento en salud.

Su trayectoria en cargos directivos del sector será clave para enfrentar las dificultades de liquidez que atraviesa el HGM, uno de los hospitales de alta complejidad más importantes de la ciudad y referencia para el sistema público de salud en Antioquia.

El reto financiero del Hospital General de Medellín

La situación financiera del Hospital General está determinada por el volumen de cartera vencida que mantienen las EPS con la institución. Según las cifras conocidas, la deuda asciende a $208.000 millones, un monto que afecta la capacidad de pago a proveedores, la contratación de servicios y la sostenibilidad operativa.

Este panorama se suma a las tensiones que vive el sistema de salud a nivel nacional, con retrasos en los giros y dificultades de liquidez que impactan de manera directa a los hospitales públicos.