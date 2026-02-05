Se mantiene la alerta roja en Córdoba: ríos Sinú, San Jorge y Canalete en niveles críticos

Montería

Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) de Córdoba se informa que se mantiene la Alerta Roja en todo el departamento.

Esta decisión responde a la situación crítica generada por los niveles que registran las cuencas de los ríos Sinú, San Jorge y Canalete, como consecuencia de un evento climático atípico activo desde el pasado domingo.

El llamado de las autoridades es contundente y prioritario: la evacuación inmediata de las comunidades asentadas en las zonas ribereñas.

Frente a este escenario de emergencia, el PMU departamental reitera el llamado urgente a las labores de evacuación inmediata, dirigido especialmente a los habitantes de sectores históricamente afectados por desbordamientos e inundaciones.

La premisa es clara, salvar vidas. En concordancia con ello, la Gobernación de Córdoba hace un llamado a todos los cordobeses a actuar bajo el principio de la autoconservación, atendiendo de manera inmediata las orientaciones de las alcaldías municipales y los organismos de socorro.

Coordinación permanente para la respuesta

Durante la jornada del miércoles 4 de enero, desde el PMU se avanzó en la coordinación permanente con las entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

El trabajo conjunto se ha centrado en priorizar la ubicación de personas en alto riesgo, así como en las labores de rescate, evacuación y traslado de familias afectadas. Estas acciones se ejecutan de acuerdo con los reportes oficiales emitidos desde los municipios impactados por la creciente de los afluentes.

Mientras las autoridades continúan trabajando sin descanso para salvaguardar la vida e integridad de la población, el llamado a la comunidad es firme. Se insta a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales de las alcaldías municipales, la Gobernación de Córdoba y los organismos de socorro, para evitar la desinformación en medio de la crisis. Además, se recomienda tener a la mano documentos personales, ropa y elementos básicos como una linterna.

Monitoreo constante y recomendaciones clave

La evacuación inmediata se mantiene como la recomendación principal y no negociable para quienes residen en zonas ribereñas o de alto riesgo. Paralelamente, se solicita a la población reportar cualquier situación de emergencia directamente a los organismos de socorro de su municipio, para agilizar la respuesta. El principio rector, enfatizado por las autoridades, es la autoconservación.

Desde el PMU departamental se mantiene el monitoreo permanente de las condiciones hidrometeorológicas que afectan a Córdoba.

El comité de crisis ha asegurado que continuará informando oportunamente a la ciudadanía sobre la evolución de esta emergencia, mientras persistan las condiciones de amenaza. La prioridad absoluta sigue siendo proteger a las comunidades en mayor vulnerabilidad ante el comportamiento impredecible de los ríos Sinú, San Jorge y Canalete.