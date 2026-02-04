Alcalde de Montería solicitó todas las capacidades del Gobierno Nacional para enfrentar inundaciones. Foto: prensa Alcaldía de Montería.

Montería

Tras la presencia de un comité del Ministerio de Defensa en el Puesto de Mando Unificado (PMU), instalado en Montería para monitorear las zonas afectadas por las inundaciones, el alcalde de la capital de Córdoba, Hugo Kerguelén, solicitó de manera formal el respaldo integral del Gobierno Nacional para fortalecer la capacidad operativa ante la magnitud de la emergencia.

“Hoy Montería necesita todas las capacidades del Gobierno Nacional. Estamos enfrentando una situación crítica y requerimos más lanchas, botes pequeños y apoyo humanitario para garantizar evacuaciones oportunas y el abastecimiento de alimentos en las zonas afectadas”, expresó el alcalde.

Le puede interesar en Caracol Radio: El río Sinú se desbordó y afecta parte de un atractivo turístico de Montería

Más de 700 personas en albergues:

El mandatario informó que, actualmente, más de 700 personas se encuentran en los albergues habilitados por la Administración Municipal, cifra que continúa en aumento debido a las evacuaciones preventivas que se realizan en sectores de alto riesgo de inundación.

“Las evacuaciones se están efectuando en lanchas enviadas por la Alcaldía, trasladando a las familias desde las zonas rurales y puntos críticos hacia la zona urbana, donde reciben atención integral, alimentación, kits de aseo y acompañamiento institucional”, dijo el alcalde Kerguelén.

En Montería se han habilitado cinco albergues temporales para atender a las comunidades afectadas por las inundaciones.

Suspensión de clases como medida preventiva:

Como parte de las decisiones adoptadas para proteger la vida y la integridad de la comunidad, el alcalde decidió suspender las clases en las instituciones educativas públicas de la ciudad hasta el próximo 9 de febrero de 2026.

“No quiero poner en riesgo a ningún miembro de nuestras comunidades educativas. La prioridad es la vida. Hasta que no tengamos condiciones seguras, no retomaremos actividades académicas presenciales en los sectores comprometidos”, afirmó.

Según las autoridades, los impactos del frente frío han dejado dos personas muertas, más de 15 mil familias damnificadas y 22 municipios en emergencia.