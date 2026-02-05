Córdoba: 200 militares brindan asistencia humanitaria a población afectada por inundaciones

Montería

Cerca de 200 soldados de la Brigada 11 del Ejército Nacional estarían brindado apoyo a cientos de familias que han quedado atrapadas por las inundaciones en varias zonas del departamento de Córdoba. Las acciones humanitarias las adelantarían con la Defensa Civil y el cuerpo de Bomberos.

“Tropas de los batallones de infantería Junín y Rifles y del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate, atendiendo el llamado de la población damnificada, han apoyado con la evacuación de familias, especialmente de personas con capacidad de movilidad reducida y de la tercera edad”, informó el Ejército Nacional.

“De la misma manera, el personal militar ha ayudado en la distribución de más de 3.000 ayudas humanitarias, 100 kits de alimentos y 100 kits de aseo, trabajo que viene siendo realizado en coordinación con otras entidades como la Defensa Civil y las autoridades departamentales y municipales”, agregó.

Esta asistencia humanitaria se ha concentrado en zonas rurales de los municipios de Canalete, Montelíbano, La Apartada y Puerto Escondido, en el departamento de Córdoba y sobre la vía que comunica a la ciudad de Montería con el municipio de Arboletes, Antioquia.

“El Ejército Nacional seguirá trabajando día y noche, en aras de ofrecer los apoyos que requieran las comunidades que están siendo perjudicadas por el fuerte invierno que se está presentando en esta zona del país”, concluyó.

Las inundaciones han dejado cuatro personas muertas y más de 15.000 familias damnificadas en Córdoba.