Alcalde de Planeta Rica autoriza fiestas patronales en “solidaridad con damnificados” en Córdoba

Las fiestas que incluyen cabalgata y corralejas inician este 4 de febrero.

Alcalde de Planeta Rica anuncia fiestas patronales en “solidaridad con damnificados” en Córdoba. Foto: Getty Images (referencia).

Alcalde de Planeta Rica anuncia fiestas patronales en “solidaridad con damnificados” en Córdoba. Foto: Getty Images (referencia).(Thot)

En medio de la emergencia que enfrenta el departamento de Córdoba por cuenta de las inundaciones, el alcalde del municipio de Planeta Rica, Ramón Calle, anunció una particular forma de expresar “solidaridad” con quienes lo han perdido todo. El mandatario dijo que las fiestas patronales permitirían sumarse a las campañas de ‘donatón’ que se vienen promoviendo en esta sección del país.

Las fiestas patronales de Planeta Rica van en honor a la solidaridad por el departamento de Córdoba. Todos van a aportar, desde la organización de Subagan en la cabalgata, vamos a tener donaciones en especie y recaudo en dinero a través de la Oficina de Riesgo; un porcentaje de la boletería del espectáculo taurino toro a toro será para todos esos damnificados. Usted al ir a ver los toros está aportando ese granito de arena, al igual que el que vaya al concierto”, dijo en un video publicado a través de las redes oficiales de la Alcaldía de Planeta Rica.

Los artistas que se van a presentar se han puesto la mano en el corazón y también van a aportar ese granito de arena para esta calamidad que se ha presentado en el departamento de Córdoba”, agregó.

Las fiestas patronales que incluyen cabalgata y corralejas, inician este 4 de febrero y se extenderán hasta 10 de este mismo mes.

Mientras, en otras zonas de Lorica y Puerto Escondido, fueron suspendidas las festividades en solidaridad con las más de 15.000 familias que han resultado damnificadas por esta emergencia.

Planeta Rica hace parte de los pocos municipios que no se han visto impactados por el frente frío que azota al departamento desde el pasado 31 de enero de 2026. Sin embargo, la decisión de la administración municipal ha generado polémica en esta sección del país.

