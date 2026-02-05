Santander sin planta de sacrificio porcino; hay reunión crucial

Bucaramanga

Desde que los grandes frigoríficos de la región cambiaron de dueño, no hay manera de sacrificar cerdos en lugares adecuados en Santander. Esto significa una absoluta informalidad con los riesgos en términos de salubridad, advierten los porcicultores.

Por eso, diversas instancias se reúnen en la gobernación de Santander, de manera urgente, para analizar la crisis derivada de la carencia de plantas de beneficio de beneficio de cerdos.

Caracol Radio estableció que la Asociación de Porcicultores del Oriente Colombiano - PorciOriente y representantes de la Asociación Colombiana de Porcicultores - Porkcolombia han presionado la reunión que tiene como meta abordar la crítica situación que enfrenta el sector del departamento.

Los organizadores aseguran que se reportarán los avances y compromisos de la secretaría de Agricultura y el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA.