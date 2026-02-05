Empresas familiares de Santander enfrentan riesgo por falta de relevo generacional. ¿Por qué?

Bucaramanga

Las empresas familiares, consideradas uno de los pilares del tejido empresarial en Santander, enfrentan un desafío que podría comprometer su sostenibilidad a largo plazo: la falta de interés de las nuevas generaciones en asumir la sucesión de estos negocios.

Así lo advierte el informe “Más allá del legado: la sostenibilidad de las empresas familiares ante el reto generacional”, de una investigación liderada por la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB).

Esta investigación analizó la situación de las organizaciones familiares en el departamento. Estas empresas tienen un peso determinante en la economía regional, con presencia en sectores como industria, comercio, servicios y agroindustria, además de su aporte al empleo formal y al desarrollo territorial. A nivel global y nacional, representan entre el 70% y el 90% del total de compañías.

El estudio, realizado por Carolina Monsalve, Diana Oliveros, profesoras e investigadoras de la Facultad de Economía y Negocios de la UNAB; y Eddy Johanna Fajardo, del Departamento de Ciencias Básicas, en el que encuestaron a 451 estudiantes universitarios en Bucaramanga mediante el modelo GUESSS, evidencia una marcada resistencia de los jóvenes a continuar con los negocios familiares.

“El propósito de esta investigación es poder conocer la intención emprendedora de estos estudiantes, sea por cuenta propia o sea también liderando las empresas de sus padres, en este tema que podemos conocer como sucesión de la empresa familiar“, precisó Carolina Monsalve, investigadora.

Resultados: más del 30% rechaza la posibilidad de suceder los negocios familiares

Ante la afirmación “Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para tomar control de la empresa de mis padres”, el 29,5% respondió estar totalmente en desacuerdo, mientras que solo el 4,5% manifestó total acuerdo.

La tendencia se repite en otros indicadores: apenas el 6,3 % considera como meta profesional ser sucesor, el 9,4% se declara decidido a asumir ese rol y un 9,3%, expresa una firme intención de hacerlo en el futuro. En contraste, más del 30% rechaza claramente esta posibilidad en varios de los ítems evaluados, lo que evidencia una brecha generacional que amenaza la continuidad de estas organizaciones.

“Esto es un tema que nos deja a nosotros preocupados porque sabemos que Santander es un territorio con bastantes empresas familiares. Esto amenaza el modelo de empresa familiar que tiene la región y es necesario, por ejemplo, desde la academia, desde los diferentes entes gubernamentales poder tomar atención de estos datos para emprender acciones que permitan esa sucesión generacional en el modelo empresarial santandereano", agregó Monsalve.

¿A qué se debe este fenómeno? Generación Z, la menos interesada

El documento advierte que, en Santander, muchas empresas familiares no logran superar la segunda generación, lo que se traduce en una vulnerabilidad estructural que limita su crecimiento. La sucesión no solo define la continuidad operativa, sino que impacta la innovación, la estructura organizacional y los objetivos estratégicos.

Sobre las razones Carolina Monsalve, señaló: “Es un tema netamente generacional. Yo he hecho investigaciones en tema de millennials, de la generación X, de la generación Z, y darnos cuenta que es la generación Z, la que menos intención tiene de suceder, las empresas pues sencillamente nos llama la atención. Por esto desde el aula, desde las cátedras que nosotros impartimos necesitamos empezar a reforzar estrategias para que los estudiantes puedan continuar con este tipo de empresas, con ese legado”,

De acuerdo con los resultados, la investigadora concluyó que esta nueva generación no quiere continuar el legado porque no lo consideran como algo propio. “Ellos quieren desarrollarse y encontrar en sus propios intereses. Por lo cual, claramente lo vemos en los datos, no quieren continuar con las empresas de sus padres porque no las sienten como propias o de su familia. Entonces, son intereses mucho más personales y es ahí donde está la explicación a estas cifras. Con esos negocios no se identifican".

Riesgo para el modelo empresarial regional. ¿Soluciones?

Como una alternativa para superar esta tendencia, los investigadores invitan a los padres de familia para que vinculen a sus hijos desde edades tempranas en la esencia del negocio, argumentando que, en muchos casos, no existe esa identidad porque no sienten una vinculación directa con la misión de esas organizaciones.

“El mensaje para los estudiantes es que no desaprovechen la oportunidad de continuar con unas empresas que ya han marcado como trayectoria”, concluyó Carolina Monsalve.

Más que unidades productivas, las empresas familiares son vistas como activos sociales y culturales estratégicos. Garantizar su permanencia, concluye el estudio, es clave no solo para la economía regional, sino para la estabilidad del tejido social y empresarial de la región santandereana.