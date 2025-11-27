Santander por fuera del mapa porcícola: productores alertan colapso por falta de planta de beneficio

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Por más de cinco años, el sector porcícola en Santander vive una crisis que se profundiza cada día, según manifiestan los productores. La venta y cierre operativo de la planta de beneficio de Vijagual, única autorizada en el departamento dejó a los productores sin un lugar legal para sacrificar sus animales. Desde entonces, las gestiones ante alcaldías, la gobernación y el gobierno nacional no han dado ningún resultado.

“Hace cinco años Santander no cuenta con una planta de beneficio para la especie porcina. Hemos buscado a todas las administraciones, pero no ha sido posible encontrar una solución”, afirmó Germán Tapias, representante del gremio regional, en diálogo con Caracol Radio.

La situación tiene una consecuencia aún más grave: Porkcolombia, el gremio nacional, está excluyendo a los productores santandereanos del registro oficial porque no pueden garantizar sacrificio legal. “Palabras más, palabras menos, en el mapa porcícola de Colombia Santander va a dejar de existir”, advirtió Tapias.

Sector porcícola al borde del cierre en Santander

Para los porcicultores, esta realidad implica un riesgo directo para su sostenibilidad económica. “Si no estamos en el mapa porcícola, es muy grave. Somos muchas familias que dependemos de esta actividad”, señaló Germán Tapias.

En la actualidad, los productores deben llevar sus animales a plantas ubicadas en Sogamoso, La Dorada o Bogotá, pero este traslado es económicamente inviable. “Llevar los animales, sacrificarlos y traer la carne de regreso no produce. Es imposible sostener la actividad así”, explicó el representante del gremio en Santander, quien agregó que el sector ya viene operando a pérdidas desde mayo debido a la caída del precio del cerdo en pie.

Crecimiento frenado y sacrificio clandestino

Santander cuenta hoy con más de mil familias porcicultoras y un inventario aproximado de 5.000 hembras de cría, cifras que han aumentado en la última década. Sin embargo, el crecimiento del sector no se refleja en las estadísticas oficiales porque, sin planta legal, Porkcolombia no puede contabilizar el sacrificio ni el consumo departamental.

“Estoy convencido de que el consumo de cerdo en Santander prácticamente se ha duplicado, pero no tenemos cómo demostrarlo”, afirmó Tapias.

Esta ausencia de infraestructura también fomenta prácticas riesgosas. “No podemos ocultar una triste realidad: un porcentaje importante del cerdo que muere en Santander muere de manera clandestina”, reconoció.

¿Y la planta de Málaga? No es una alternativa

Ante la inquietud sobre la planta existente en Málaga, Germán Tapias aclaró que se trata de una planta de autoconsumo, cuyo uso está restringido exclusivamente al municipio.

“Esa carne solo puede distribuirse internamente en Málaga. No tiene autorización para abastecer otros municipios”, precisó.

El gremio insiste en que necesita atención inmediata por parte de las autoridades departamentales y nacionales. “No podemos seguir así. Santander necesita una planta de beneficio legal para no perder una actividad que sostiene a miles de familias”, concluyó el representante del gremio en Santander, Germán Tapias.