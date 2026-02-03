Ojo taxistas: Bucaramanga inicia control obligatorio a taxímetros para evitar cobros irregulares

Bucaramanga

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga puso en marcha el proceso de verificación y sellado de taxímetros para los vehículos de este tipo de servicio público que operan en la capital santandereana. La medida tiene como objetivo asegurar que el cobro del servicio se realice de manera correcta y conforme a la normatividad vigente.

Este procedimiento, según la autoridad de tránsito, permite comprobar que los dispositivos midan adecuadamente el tiempo y la distancia recorrida, bajo los parámetros técnicos establecidos por la Superintendencia de Industria y Comercio. Para esto, utilizan equipos calibrados por un laboratorio acreditado ante el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), lo que respalda la precisión de las mediciones.

El director de Tránsito, Jhair Manrique, invitó a propietarios y conductores a cumplir con este requisito dentro de los plazos establecidos. Según señaló, este control “fortalece la transparencia y la confianza ciudadana en el servicio”.

¿Cómo debe participar del proceso de verificación y sellado de taxímetros en Bucaramanga?

El proceso se desarrollará de forma escalonada, de acuerdo con el último número de la placa del vehículo, según lo dispuesto en la Resolución 069 de 2026:

Placas terminadas en 1 y 2: del 2 al 28 de febrero

del 2 al 28 de febrero Placas terminadas en 3 y 4: del 2 al 31 de marzo

del 2 al 31 de marzo Placas terminadas en 5 y 6: del 1 al 30 de abril

del 1 al 30 de abril Placas terminadas en 7 y 8: del 2 al 30 de mayo

del 2 al 30 de mayo Placas terminadas en 9 y 0: del 1 al 30 de junio

Los propietarios o conductores de los taxis deben acudir al Centro de Diagnóstico Automotor de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, en el horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m., en la fecha correspondiente, y presentar la licencia de tránsito, tarjeta de operación, recibo de pago original, SOAT, revisión técnico-mecánica y licencia de conducción vigentes.

La entidad recordó que el reglamento técnico de los taxímetros está definido a nivel nacional mediante la Resolución 88918 de 2017 de la Superintendencia de Industria y Comercio y el Concepto N. 202250080006581 del ONAC. Los interesados pueden consultar más detalles en la página web oficial de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, en la sección “Acuerdos y Resoluciones”.