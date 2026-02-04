En Bucaramanga una madre denuncia la desaparición de su hijo en medio del conflicto en Ucrania

Bucaramanga

Una madre residente en Bucaramanga denunció la desaparición de su hijo, Brayan Enrique Supelano Guevara, quien se encuentra en Ucrania en medio del conflicto armado y de quien no se tiene información oficial desde hace más de un mes.

Únase a nuestro canal de WhatsApp de Caracol Radio Bucaramanga y entérese de todas las noticias

Emira Guevara Vargas, madre del joven, hizo un llamado urgente a las autoridades colombianas e internacionales para que se adelanten gestiones que permitan establecer su paradero.

Según su testimonio la última comunicación indirecta que recibió señala que el pasado 17 de diciembre se habría registrado un ataque en el que su hijo estuvo involucrado; sin embargo, desde entonces no existe confirmación oficial sobre su estado. “No encontraron el cuerpo, no encontraron el rifle y hasta la presente no sé nada de él”, afirmó.

Lea también: Aumentan recompensa de hasta $75 millones por información sobre el crimen de ganadero en Santander

La mujer aseguró que desde el 13 de diciembre no ha recibido llamadas, correos ni notificaciones formales por parte de autoridades u organismos diplomáticos. Indicó que ha enviado múltiples solicitudes a la Cancillería y al consulado colombiano, sin obtener una respuesta concreta. “Estoy supremamente desesperada. Lo único que yo tenía era ese hijo”, expresó.

Foto: suministrada Ampliar

De acuerdo con la denuncia, Brayan Enrique Supelano viajó al exterior tras aceptar una oferta laboral relacionada con el servicio militar, situación que hoy genera incertidumbre sobre las condiciones en las que se habría dado su vinculación.

Podría interesarle: La Defensa Civil en Santander abre inscripciones para voluntarios en 2026

La señora Emira Guevara, recalcó que el joven no tiene antecedentes judiciales y que residía en Bucaramanga, donde “trabajó en varias empresas de manera honesta”, pidió respeto por la vida de su hijo y solicitó que cualquier persona que tenga información confirmada se comunique directamente con ella al 301614 8847, mientras continúa a la espera de una respuesta oficial por parte de las autoridades.