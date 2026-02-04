La Defensa Civil en Santander abre inscripciones para voluntarios en 2026

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

La Defensa Civil en Santander abrió el proceso de incorporación de nuevos voluntarios para el año 2026, con el objetivo de fortalecer la atención de emergencias y continuar salvando vidas en todo el departamento.

El organismo de socorro invitó a los ciudadanos a sumarse a su equipo humanitario que presta apoyo en situaciones de desastre, atención prehospitalaria, rescate y trabajo comunitario, esto bajo el mensaje “2026 es el año para unirte a la fuerza naranja que salva vidas”.

¿Cuáles son los requisitos para pertenecer a la Defensa Civil?

El proceso de inscripción se realiza de manera cuatrimestral y está dirigido a personas que cuenten con buen estado de salud y no registren antecedentes disciplinarios ni penales.

Requisitos generales para el ingreso de voluntarios:

Tener entre 18 y 45 años de edad.

Contar con buen estado de salud.

No registrar antecedentes disciplinarios ni penales.

No pertenecer en calidad de voluntario a otra entidad de primera respuesta

Etapas del proceso:

Inscripción del aspirante Validación de requisitos y antecedentes. Aplicación de entrevista. Inicio y aprobación del Curso Básico de Defensa Civil. Entrega de los soportes documentales requeridos. Acreditación del voluntario en el sistema institucional.

Los aspirantes podrán inscribirse a través del siguiente link donde encontrarán el formulario correspondiente para su postulación.

“La Defensa Civil Colombiana reafirma su compromiso con el fortalecimiento del voluntariado, promoviendo procesos transparentes, organizados y orientados al crecimiento personal y colectivo, en beneficio de las comunidades y del país”, compartió la entidad.