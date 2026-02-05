Atentado contra equipo del senador Jairo Castellanos en Arauca dejó dos muertos
Caracol Radio confirmó que el senador Jairo Castellanos no viajaba en el vehículo al momento del atentado.
Este 5 de febrero, el equipo de trabajo del senador Jairo Castellanos, del partido Alianza Social Independiente (ASI), fue víctima de un atentado en Fortul, en el departamento de Arauca.
En el suceso, fueron asesinados dos escoltas de la caravana.
Además, se conoció que una camioneta fue robada y que se llevaron al asistente conductor y a un ingeniero con destino desconocido.
¿El senador Jairo Castellanos iba en la camioneta del atentado?
Caracol Radio pudo confirmar que el senador Castellanos no se encontraba en el vehículo al momento del atentado y se encuentra ileso.
También se conoció que el senador Castellanos se encontraba en Yopal haciendo campaña y que el vehículo que fue víctima del atentado tenía previsto recogerlo en esta ciudad.
Así quedó la camioneta del equipo del senador Jairo Castellanos:
