Nuevo atentado en Arauca: lanzaron granada a la base militar de Puerto Jordán

Cuatro días después del atentado terrorista que dejó un soldado muerto y siete más heridos en la base militar de Puerto Jordán, Arauca volvió a ser escenario de la violencia.

Este jueves 9 de octubre se registró un nuevo ataque con granadas al interior de la misma instalación militar, mientras otra fue lanzada en los alrededores del batallón. Según las primeras hipótesis, el atentado habría sido perpetrado nuevamente por el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

No obstante, las autoridades confirman que en esta oportunidad no hubo víctimas, ni mortales ni heridas.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió a la situación y fue enfático en afirmar que “no hay cese al fuego” con ese grupo insurgente, recalcando que las Fuerzas Militares continuarán las operaciones ofensivas en todo el territorio nacional.

En paralelo, el conflicto se intensificó en otros puntos del país. En el departamento del Cauca, se reportaron combates en Timbiquí entre tropas del Ejército y las disidencias al mando de alias Iván Mordisco.

De igual forma, en el municipio de Totoró se desarrolló otro enfrentamiento contra el ELN, en el que fue abatido José Manuel Ocampo López, alias “Demetrio” o “Espaguetis”, señalado como financiero del Frente de Guerra Sur Occidental.