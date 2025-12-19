Frustran atentado en Popayán: camioneta con explosivos fue abandonada frente a estación de Policía

Popayán, Cauca. Las autoridades en la capital caucana lograron frustrar un atentado terrorista frente a la estación Sur de la Policía.

De acuerdo con la información oficial, un vehículo cargado con cinco cilindros explosivos de aproximadamente 40 libras cada uno fue abandonado en horas de la madrugada de este viernes, 19 de diciembre, muy cerca de la estación policial ubicada en el barrio Bolívar.