Soldado herido en atentado en Arauca: “No hay miedo, estamos preparados para luchar por Colombia”

El soldado profesional José Alveiro Tovar, víctima del reciente atentado con explosivos perpetrado por el ELN en la base militar de Puerto Jordán, Arauca, habló con Caracol Radio sobre el momento que vivió y su proceso de recuperación.

“Estoy acá en la sala de observación del dispensario de Yopal, ya me encuentro mejor, recuperándome de las secuelas que me dejó el atentado”, contó el uniformado.

El soldado Tovar relató que el ataque ocurrió de manera sorpresiva: “Se sintió primero una pequeña explosión, algo muy mínimo, y de un momento a otro una explosión superfuerte que me elevó como tres metros. Cuando me levanté, busqué el fusil y salí a reaccionar”, recordó el soldado.

Pese al impacto del atentado, el militar aseguró que su espíritu de servicio y compromiso con el país se mantienen intactos.

“En ese momento solo sentí ganas de pelear, de salir adelante, de luchar por lo que estamos preparados nosotros”, afirmó.

El soldado también envió un mensaje de tranquilidad a su familia y de fortaleza a sus compañeros en el terreno:

“Ya hablé con mi papá, él está acá visitándome. Le digo que son cosas que pasan, que gracias a Dios seguimos con vida. A mis compañeros les digo que no tengan miedo, que estamos preparados, mejores que ellos, para afrontar lo que venga. El peligro está en cualquier lado, pero no hay por qué temer”.

El atentado en Puerto Jordán se suma a otros ataques recientes atribuidos al ELN en el departamento de Arauca, una de las regiones más afectadas por la violencia del conflicto armado, incluido el atentado que dejó 28 soldados heridos y 3 muertos.