Accidente en la Avenida Mutis deja una persona muerta y tres más heridas

En las últimas horas, en la Avenida Mutis con carrera 17 se presentó un accidente protagonizado por un vehículo particular de color negro, conducido por un joven de 20 años.

Ante los hechos, el coronel Jhon Silva, jefe de la Seccional Tránsito y Transporte Bogotá confirmó que una mujer que de encontraba en la acera perdió la vida; un motociclista resultó con heridas graves y, dos menores de edad, familiares de la persona que falleció, presentaron heridas leves.

Puede leer: Grave accidente de tránsito frente al Hospital Tunal entre ambulancia y motocicletas: hay 4 heridos

Sumado a esto, el coronel confirmó que el joven que causó el accidente iba acompañado de otra persona de 19 años. Ambos se negaron a recibir algún tipo de atención médica.

Tras los hechos, los jóvenes fueron traslados a una Unidad de Reacción Inmediata, donde se adelantan los procedimientos judiciales pertinentes.

Por su parte, el alcalde Carlos Fernando Galán lamentó los hechos y aseguró que las autoridades estuvieron presentes en el incidente para que se hagan las investigaciones correspondientes.

“Es un llamado a la responsabilidad a los ciudadanos para que tengan cuidado cuando conducen, a que respeten las señales de tránsito y respetar todas las reglas que en muchas ocasiones no se hace y ocurren hechos lamentables como este”, concluyó Galán.