Grave accidente de tránsito frente al Hospital Tunal entre ambulancia y motocicletas: hay 4 heridos

Hacia las 7 de la mañana de este martes 3 de de febrero, se presentó un aparatoso siniestro vial en la Carrera 20 bis con calle 47 B Sur, sentido sur-norte, entre una ambulancia y tres motocicletas.

Esto causó pánico entre las personas que se encontraban en la zona, pues el accidente ocurrió en una de salidas del Hospital Tunal en la localidad de Tunjuelito.

De acuerdo con el reporte de movilidad, una ambulancia que salía del centro médico choca contra tres motocicletas y luego contra un árbol y un poste.

De acuerdo con información brindada por la Subred Sur, cuatro personas que resultaron lesionadas por el choque ingresaron a urgencias para ser atendido inmediatamente.

“Actualmente los cuatro pacientes se encuentran estables y están siendo valorados por un equipo multidisciplinario”, señaló la subred en un comunicado.

Las autoridades competentes están realizando las investigaciones para determinar las causas de este accidente y esclarecer lo que sucedió.

