Violencia intrafamiliar termina con un hombre muerto y dos mujeres heridas en Medellín
La persona fallecida murió dentro del baño de la casa, y las lesionadas son la pareja sentimental y la hija de esta última.
Medellín
Las autoridades atendieron un hecho de presunta violencia intrafamiliar en la comuna de Buenos Aires, comuna 9 de Medellín, donde murió un hombre y dos mujeres quedaron heridas, entre ellas una adolescente de 15 años.
Según el reporte del caso, una mujer de 33 años denunció en la línea de emergencias 123 sobre una agresión a ella y su hija de 15 años con arma cortopunzante e indicó que el agresor era la pareja sentimental.
Manifiesta que el hombre llegó a la casa y, en medio de una discusión, las atacó con un cuchillo; a la adulta le ocasionó heridas en el pecho y en el cuello, mientras que la menor recibió una herida en el cuello. Las dos mujeres fueron trasladadas a la clínica Sagrado Corazón de Jesús de Buenos Aires.
La mujer relató que el agresor, luego del ataque, se encerró en el baño del apartamento. La policía ingresó y forzó la puerta y encontró sin vida a Julián David León Sánchez, de 36 años de oficio comerciante. Las causas de la muerte no se pudieron establecer de manera inicial debido a que no se le evidenciaron señales de violencia, pero sí estupefacientes.
Estos hechos son materia de investigación para determinar lo que ocurrió en ese hecho violento.