Violencia intrafamiliar termina con un hombre muerto y dos mujeres heridas en Medellín  

Medellín

Las autoridades atendieron un hecho de presunta violencia intrafamiliar en la comuna de Buenos Aires, comuna 9 de Medellín, donde murió un hombre y dos mujeres quedaron heridas , entre ellas una adolescente de 15 años.

Según el reporte del caso, una mujer de 33 años denunció en la línea de emergencias 123 sobre una agresión a ella y su hija de 15 años con arma cortopunzante e indicó que el agresor era la pareja sentimental.

Manifiesta que el hombre llegó a la casa y, en medio de una discusión, las atacó con un cuchillo ; a la adulta le ocasionó heridas en el pecho y en el cuello, mientras que la menor recibió una herida en el cuello. Las dos mujeres fueron trasladadas a la clínica Sagrado Corazón de Jesús de Buenos Aires.

La mujer relató que el agresor, luego del ataque, se encerró en el baño del apartamento. La policía ingresó y forzó la puerta y encontró sin vida a Julián David León Sánchez, de 36 años de oficio comerciante. Las causas de la muerte no se pudieron establecer de manera inicial debido a que no se le evidenciaron señales de violencia, pero sí estupefacientes.

Estos hechos son materia de investigación para determinar lo que ocurrió en ese hecho violento.