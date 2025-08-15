Motín en la URI de Puente Aranda en Bogotá: Tres personas resultaron afectadas

Se presentó un intento de Motín en la URI de Puente Aranda( Thot )

Bogotá

En la URI de puente Aranda se presentó un intento de motín por parte de las personas que están allí durante la noche de este jueves 14 de agosto. En medio de esto, tres retenidos resultaron heridos y las autoridades tuvieron que ejercer el control del lugar.

Indicaron las autoridades que los hechos se presentaron hacia las 11 de la noche cuando los reclusos le prendieron fuego a algunos colchones razón por la que los Bomberos Oficiales de Bogotá también hicieron presencia en el sitio , los responsables del motín eran retenidos por la SIJIN que están ubicados en el segundo piso y según la información preliminar los tres heridos no serían de gravedad

Las autoridades ya en la madrugada entregaron un parte de tranquilidad y aseguraron que la URI está bajo control.