Tres personas murieron, entre ellas una menor de edad, en un accidente de tránsito en San Pedro

San Pedro de Los Milagros- Antioquia

Este miércoles se reportó un accidente de tránsito en el Norte de Antioquia en el que murieron tres personas. Las víctimas colisionaron cuando se movilizaban en motocicletas en el sector El Chispero.

Una de las víctimas es una menor de edad, quien era hija de uno de los concejales del municipio de San Pedro de los Milagros, donde ocurrió la emergencia que le cobró la vida a tres personas.

“Por el momento solamente tenemos información sobre uno de los conductores de la motocicleta, quien es una menor de edad, una joven de 17 años que fallece en el sitio; de los otros dos ocupantes de la otra motocicleta todavía no se tiene información. Lo único que podemos decir es que son trabajadores de alguna de las paperas que en este momento producen en el municipio”, detalló Diana Marcela Placio Román, secretaria de Gobierno de San Pedro de Los Milagros.

Por ahora, las causas del accidente son materia de investigación, la cual se está adelantando por parte de las autoridades correspondientes

“Debido a que una vez más se nos dan muertes en las vías por siniestros viales, incidentes, pues, que son de lamentar, aprovechamos para hacer un llamado a la comunidad, a los conductores y transeúntes para que cuidemos las vidas en las vías”.

La administración municipal lamentó el hecho luctuoso y envió un mensaje de solidaridad a las familias que perdieron sus seres queridos.