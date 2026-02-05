1.500 muertes al año estarían relacionadas con la contaminación del aire: Secretaría de Salud Bogotá

Mala calidad del aire en Bogotá durante el primer pico respiratorio del año 2025. Foto: Getty Images/Caracol Radio.

Bogotá D.C

A propósito del día sin carro y sin moto en Bogotá, el secretario distrital de Salud, Gerson Bermont, señaló que para él “hoy es el día más feliz para la salud pública” ya que se presentan menos accidentes de tránsito y se descongestionan las salas de urgencias de la ciudad.

Otro de los efectos positivos de este día es que se descontamina el ambiente. De acuerdo con la Secretaría de Ambiente, los dos factores más contaminantes son los vehículos de carga y movilizarse por carreteras sin pavimentar.

Es por eso que en este día, los bogotanos respiran una mejor calidad del aire.

“Esas partículas finas y peligrosas para la salud pueden llegar hoy hasta a una reducción del 70%”, indicó la secretaria de Ambiente, Adriana Soto.

Esto impacta directamente la salud de las personas. De ahí que Bermont diera a conocer alarmante cifra que preocupa a la ciudadanía y a las autoridades.

“En promedio 1.500 personas que pueden fallecer directamente relacionadas por problemas del aire es anual”.

Desde el Distrito trabajan conjuntamente la Secretaria de Salud y de Ambiente para hacerle frente a esta problemática que afecta a tantos ciudadanos, especialmente a los que viven en el suroccidente de Bogotá.