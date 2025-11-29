¿Su mascota puede verse perjudicada por la contaminación en el aire?: consejos y precauciones

En la actualidad, las ciudades se ha visto cada vez más un aumento significativo en la contaminación en el aire y sus alrededores, esto, gracias al combustible que utilizan algunos vehículos, cigarrillos, y muchas cosas más. Es debido a ello que la salud de muchas personas se ha visto afectada, tanto así, que en países como Corea del Sur, los ciudadanos han tenido que utilizar tapabocas para cuidar sus pulmones de la contaminación.

Si bien los seres humanos suelen ser mucho más sensibles a estos cambios, hay un grupo que se deja de lado cuando de contaminación y las posibles afectaciones a la salud se habla, y son las mascotas, los animales.

En un artículo publicado por The New York Times, aseguran que expertos han manifestado que aquellas medidas que se implementa en humanos para el cuidado, también se puede emplear en las mascotas para reducir riesgos, es así que ellos realizaron algunas recomendaciones:

Medidas a tomar en dado caso que exista una crisis de contaminación en el aire

En la actualidad, pasar ciertas crisis en el aire pueden ocurrir en cualquier momento, teniendo en cuenta los incendios forestales o el movimiento diario de una ciudad. Es así que expertos recomiendan que, en dado caso de que se llegue a presentar una emergencia de este tipo, estas son algunas medidas que pueden tomar los dueños:

Sacar a los perros rápidamente a que hagan sus necesidades en lugar de dar largos paseos.

Evitar cualquier actividad física vigorosa que pueda aumentar la frecuencia respiratoria del animal.

Pasar una toallita o una toalla húmeda por encima de las mascotas al meterlas en casa para evitar que partículas de contaminación se impregnen en el pelaje.

Proteger los ojos de la mascota en dado caso que usted sienta picor en sus ojos, eso puede significar que el animal también lo está sintiendo.

Precauciones a tener en cuenta a diario

Más allá de dar una serie de precauciones que son para el exterior, es crucial tener en cuenta que una mascota puede llegar a verse afectada por su entorno hogareño, es decir, a polvo, residuos de vela, aerosoles y entre otros. Estos son algunos elementos o sustancias que deberían de tenerse en cuenta para evitar tregedias:

Las estufas de gas, las velas, el incienso, los productos de limpieza, los perfumes y otros productos domésticos comunes generan un surtido de compuestos potencialmente peligrosos.

Mantener lejos las pinturas viejas que puedan desprender partículas de plomo, que no solo son nocivos para salud de los animales, sino para la de las personas, también así lo explicó el epidemiólogo medioambiental de la Universidad Estatal de Míchigan, Robert Wahl: “Un factor de riesgo para los bebés y los niños pequeños es que a menudo se llevan cosas a la boca, como astillas de plomo de la pintura desconchada (…), del mismo modo, las mascotas suelen entrar en contacto con materiales al olerlos muy cerca y lamerlos e incluso intentar comérselos", puntualizó.

