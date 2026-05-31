Alcalde Galán pidió respetar los resultados de las elecciones y no acudir a la violencia

Desde la Plaza de Bolívar, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dio su discurso oficial en la ceremonia que antecede el comienzo de las elecciones presidenciales este domingo 31 de mayo.

El mandatario confirmó que la ciudad está lista para la jornada electoral de hoy, con el despliegue de más de cerca de 12.000 uniformados y 2.500 gestores en todo el territorio.

Asimismo, hizo el llamado a la ciudadanía a votar de manera masiva en esta jornada que se escoge al próximo presidente de la República.

“El llamado es que salgan a votar, que voten masivamente, que voten temprano y de esa forma garanticemos el orden en la jornada”, indicó Galán.

Ante el panorama, el alcalde pidió respetar la autoridad electoral y los resultados de las elecciones.

“Por ningún motivo llamemos a las vías de hecho. Utilicemos los canales legales e institucionales para dirimir cualquier inconformidad”, agregó el mandatario.