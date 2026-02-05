Día sin Carro 2026 en Bogotá: estas son algunas alternativas para movilizarse y evitar multas

Como ya es ley, el Día sin Carro en Bogotá se realiza cada primer jueves de febrero desde el año 2000.

Cabe resaltar que esta jornada se realiza en la capital del país desde el 29 de octubre de ese año cuando en una consulta popular la ciudadanía votó sí para que anualmente se realizara la restricción.

En ese sentido, este 2026 no será la excepción y este jueves, 5 de febrero, la jornada se adelantará con total normalidad.

¿Cuáles son los horarios en Bogotá del Día sin Carro para este jueves, 5 de febrero?

Pues bien, la Alcaldía de Bogotá informó que el Día sin Carro de este 2026 será desde las 5:00 de la mañana, y se extenderá hasta las 9:00 de la noche.

Durante este periodo de tiempo determinados vehículos no podrán transitar por las calles de la capital del país.

¿Cuáles vehículos NO se pueden movilizar durante el Día sin Carro en Bogotá?

La administración distrital explicó que los siguientes son los vehículos que NO pueden circular durante la jornada de Día sin Carro en Bogotá:

Carros y motos particulares.

Carros con permiso de pico y placa solidario.

Vehículos particulares de medios de comunicación con placa amarilla.

Automóviles y motocicletas de academias de conducción.

Vehículos híbridos o a gas.

Taxis y vehículos de transporte especial con placa terminada en 7 y 8.

Transporte de carga tendrá restricción habitual, acorde con el Decreto Único del Sector Movilidad 652 de 2025, artículos 485 al 502.

Si usted tiene el permiso de pico y placa solidario, por ejemplo, durante todo el mes, se repondrá el día al final del periodo adquirido, es decir, se corre un día más su permiso.

¿De cuánto es la multa por transitar con su vehículo durante el Día sin Carro en Bogotá?

La multa por movilizarse en vehículos que tienen la restricción durante el Día sin Carro en Bogotá es de 633.000 pesos y la inmovilización del automor.

¿Hay excepciones para algunos vehículos en este Día sin Carro?

Ahora, la alcaldía también explicó que hay unas excepciones para algunos vehículos durante este Día sin carro.

Estas son las siguientes:

Motocicletas vinculadas a empresas, plataformas tecnológicas y/o establecimientos de comercio, que prestan el servicio de mensajería y/o domicilio

Transporte para personas con discapacidad.

Vehículos de emergencia.

Transporte escolar.

Vehículos con capacidad de más de 10 pasajeros.

Servicio públicos domiciliarios.

Destinado al control de tráfico.

Caravana presidencial.

Vehículos Militares, de Policía Nacional, de Organismos de Seguridad del Estado y CTI seccional Bogotá de la Fiscalía General de la Nación.

Vehículos diplomáticos o consular.

Motocicletas de vigilancia y seguridad privada.

Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Carrozas fúnebres.

Vehículos destinados para el control operacional y mantenimiento de buses de TransMilenio o del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SIPT) .

Control de emisiones y vertimientos, incluyendo motocicletas.

Transporte de valores.

Alternativas para movilizarse en Bogotá durante el Día sin Carro

Ahora, a parte de estas excepciones que son vehículos con características especiales que no atañen a la ciudadanía común, la Alcaldía de Bogotá mencionó que hay varias alternativas para movilizarse durante la jornada.

Más de 683 kilómetros de ciclorrutas, para movilizarse en bicicletas.

9.581 kilómetros de andenes

88,58 kilómetros de vías habilitadas y acompañadas por el IDRD, entre las 6:00 a.m. y las 8:00 p.m. Estas vías se pueden transitar, por ejemplo, con vehículos eléctricos de cero emisiones, incluyendo motocicletas.

El Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SIPT) operará con normalidad.

TransMilenio y TransMiZonal: 4:00 a. m. a 11:00 p. m.

TransMiCable:4:30 a. m. a 10:00 p. m.

El distrito informó que “se dispondrá de 8.001 cupos de cicloparqueaderos ubicados en 27 puntos del sistema TransMilenio para quienes elijan combinar bicicleta y transporte público, y 37.000 taxis circularán sin restricción para atender la demanda de la jornada”.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: