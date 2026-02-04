Aún tenemos un recurso de reposición y vía tutela: Heráclito Ladínez sobre decisión CNE de Cepeda

Luego de que los conjueces del Consejo Nacional Electoral decidieran que el precandidato presidencial Iván Cepeda no podrá participar en la consulta del ‘Frente por la Vida’ , el representante a la cámara Heráclito Ladínez afirmó que está decisión: “Impacta más en la democracia colombiana no permitir que Iván Cepeda a nombre del Pacto Histórica participe en la consulta interpartidista”.

El representante enfatizó que el CNE está haciendo todo lo posible para impedir que participen en la consulta, pero afirmó que: “Aún tenemos un recurso de reposición que presentar y también una vía tutela para proteger nuestros derechos fundamentales.

Lea también: Iván Cepeda no podrá participar en la consulta presidencial del ‘Frente por la Vida’

Por otro lado destacó que es claro que se están tomando decisiones políticas y que esto es perjudicial a corto y largo plazo “porque es un estamento netamente político, con políticos quemados que hacen parte de este consejo, en contra de la democracia colombiana”.

El Pacto y Roy Barreras

Por otro lado, Heráclito se refirió a lo que representan algunos candidatos para el Pacto Histórico, enfatizó que Roy Barreras , Juan Fernando Cristo y Camilo Romero, pertenecen a otro partido. Y que solo se acordó una consulta interpartidista para escoger un solo candidato que fuera a la elección de mayo en la primera vuelta presidencial

“El Pacto Histórico tiene solo un candidato que es Iván Cepeda, escogido en una consulta popular (...) como lo dijo el exmagistrado Alberto Rojas Ríos él tiene todo el derecho de participar porque es su partido, su consulta y otra consulta interpartidista en la que le están negando su derecho"