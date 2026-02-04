Petro recusó a siete magistrados por suspensión del decreto de emergencia económica

Finalmente el presidente Gustavo Petro cumplió su palabra y recusó a los magistrados de la Corte Constitucional por la suspensión provisional del decreto de emergencia económica y social.

En un documento de 8 páginas, firmado por Augusto Ocampo, secretario jurídico de la Presidencia de la República, solicitaron que los magistrados sean apartados del debate al considerar que superan el umbral del patrimonio fijado por la norma.

Se trata de los magistrados Paola Meneses, Carlos Camargo, Natalia Cabo, Héctor Carvajal, Lina Escobar, Vladimir Fernández y Miguel Polo Roso, por quienes la Presidencia de la República considera que deben ser apartados de la discusión del decreto 1390 de 2025.

¿Cuáles son las razones?

La consideración principal es que mediante los artículos 4 y 5 de este decreto de emergencia económica y social, se dispuso la ampliación de la base gravable del impuesto al patrimonio, reduciendo el umbral de 72.000 uvt a 40.000 uvt e introduciendo tarifas progresivas de hasta en un 5%, con una motivación orientada a grabar a los contribuyentes que mayor ganancias registran, pero aquí está el punto y es por lo que la Presidencia considera que conforme a las declaraciones de renta publicadas por estos magistrados, registran un patrimonio igual o superior a 40.000 uvt equivalentes a más de 2.000 millones de pesos adquiridos por lo que se configuran como sujetos pasivos y se verían directamente afectados por el impuesto al patrimonio.

Así las cosas, la Presidencia considera que dichos magistrados no son aptos para votar y tomar decisiones en el estudio del paso de este decreto de emergencia económica y social.