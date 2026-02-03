Ya son más de siete mil familias damnificadas en Antioquia por las lluvias

Antioquia

Las autoridades continúan realizando la valoración de los daños en las poblaciones afectadas por las lluvias del fin de semana; en algunas, como el Urabá, no se ha podido realizar un consolidado debido a que el nivel del agua no ha bajado. El reporte inicial de la gobernación de Antioquia es que, por las precipitaciones de los últimos días, ya se registra un total de 7.511 familias damnificadas a las que ya se les están gestionando ayudas humanitarias.

“De los 40 kits de maquinaria que están activos en el departamento, hemos decidido priorizar la presencia con 15 de ellos en el Urabá antioqueño. Esto, pues, para atender otra de las consecuencias invernales que se ha tenido en infraestructura educativa, en pérdida de banca de vías y en afectación también, por supuesto, a puentes. Eso lo vamos a hacer ya también conjuntamente con la Secretaría de Infraestructura”, manifestó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

El mandatario explicó que ya sugirieron alternativas a los municipios que tienen afectados los acueductos y así solucionar la problemática por daños en la infraestructura.

“Por parte de la Secretaría de Ambiente, se les está recordando a los alcaldes que ellos pueden hacer uso del kit de materiales que se tiene conjuntamente con la Empresa de Vivienda de Antioquia, sobre todo cuando se trate de reactivar el servicio público de acueducto en aquellas zonas donde haya tenido afectación este servicio”.