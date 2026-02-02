Abogado de víctimas del AMVA también pidió que Juan David Palacio sea enviado a la cárcel

Medellín

Este lunes se llevó a cabo la tercera jornada de la audiencia de medida de aseguramiento contra Juan David Palacio , exdirector del Área Metropolitana, y las exdirectoras ambientales Ana María Roldán y Diana María Montoya. El abogado de las víctimas de la entidad aportó pruebas al proceso que serán analizadas por la defensa de la judicialización.

El abogado Majer Abushihab sustentó con el aporte de nuevas pruebas las solicitudes de medida de aseguramiento en centro carcelario contra Juan David Palacio.

“De manera que son absolutamente coordinados y concertados esos actos fundamentales del señor Juan David Palacio, quien además desde su contexto de delegación, y ya lo vamos a ver ahora más adelante, podía inclusive retomar esa función o esa facultad de control y vigilancia y tampoco lo hizo de manera consciente con ese mismo fin de beneficiar al señor Quintero”, dijo el abogado Abushihab.

Sobre las dos exdirectoras ambientales Ana María Roldán y Diana María Montoya, el jurista solicitó medida no privativa de la libertad.

“Ya vimos en línea de tiempo esos ejercicios, cómo llega Ana María Roldán, cómo le agradecen al señor Miguel Quintero, cómo llega y empieza en menos de un mes a firmar contratos, luego cómo llega la señora Diana María Montoya, y unos días después, o menos de un mes o un mes larguito después de haberse apropiado esos recursos, de inmediato en dos días, en tiempo récord, firma dos contratos gigantescos en plena época electoral que le son entregados al señor Misael Cadaví y al cuerpo de bomberos de Itagüí, a los propósitos que ya se han indicado, y esto es su señoría, apropiación, entonces, en favor del señor Miguel Quintero”, recalcó el abogado de las víctimas del AMVA.

El abogado también aseguró en medio de la diligencia que Miguel Quintero , hermano del exalcalde Daniel Quintero, fue quien presionó la contratación de las dos exdirectoras ambientales para direccionar los contratos que tiene en líos a los judicializados, pero además agregó otro dato.

“Quiero hacer referencia a esta entrevista de la señora Laura Mejía del 14; dice la testigo lo siguiente. Algún día en una conversación con Álvaro Villada, me contó que el doctor Misael le había entregado un vehículo BMW y que yo le autorizara el ingreso unos días. Esto fue en el año 2021, y de este carro me contó que era un pago de los contratos de bomberos. Pero como el carro estaba a nombre de Misael, coordinaron mejor la devolución del vehículo y cuadrar de otra manera el pago. Yo sé que la coordinación de estos contratos la tenía Álvaro Villada, que después le respondía a Miguel, refiriéndose a Miguel Quintero, que se conocía de manera general en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá”.

El abogado también expuso unos chats entregados como pruebas contra los acusados de los presuntos delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos.

Próxima audiencia

El juez de la audiencia de medida de aseguramiento aplazó la diligencia judicial para el próximo 12 de febrero de 2026 a las 2:30 p.m., cuando se escucharán a los abogados de los judicializados ante las pruebas aportadas por el abogado de las víctimas del AMVA.