¿Seguirán las lluvias intensas en Colombia durante febrero 2026? El IDEAM respondió

Lluvias intensas en Colombia y logo del IDEAM. Fotos: Getty Images y suministrada.

Desde enero Colombia ha vivido una fuerte ola invernal debido a lluvias intensas que tienen azotados a varios departamentos de la nación.

Por ejemplo, Córdoba ha sido una de las regiones más afectadas por esta emergencia invernal.

Incluso, la misma gobernación de ese departamento emitió una alerta roja en la cuenca del Río Sinú debido a que las fuertes lluvias provocaron que la Central Hidroeléctrica Urrá “llegara a su cuota de rebose, aumentando las descargas de agua y el riesgo de inundaciones en las comunidades ribereñas”.

Esto alertó la Gobernación de Córdoba:

Lo anterior ha hecho que la máxima autoridad climática de Colombia, el IDEAM, haya salido a pronunciarse para dar información sobre el tema.

¿Qué dice el IDEAM sobre la emergencia climática que atraviesa Colombia?

Pues bien, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) publicó un boletín en su página web en donde explicó el ABC de esta emergencia climática que vive Colombia.

Allí, inicialmente, dejó en claro que lo que toda la población ha visto: lluvias intensas, persistentes y fuertes, no es una cuestión de percepción , pues, en efecto, “durante el mes de enero se presentaron precipitaciones superiores a los valores históricos en amplios sectores del país”.

¿Por qué ha llovido más de lo normal durante enero 2026?

Según el IDEAM, “se registró un comportamiento de lluvias por encima de lo normal en varias regiones del territorio nacional, como resultado de la interacción de diferentes factores atmosféricos y climáticos”.

El análisis técnico que hizo la entidad arrojó que estos factores son los siguientes:

El ingreso de humedad proveniente de la Amazonía brasileña y del océano Pacífico, transportada por vientos en distintos niveles de la atmósfera hacia el centro del país.

transportada por vientos en distintos niveles de la atmósfera hacia el centro del país. La presencia de la fase convectiva de la Onda Madden‑Julian durante algunas semanas de enero, lo que favoreció el aumento de las precipitaciones.

durante algunas semanas de enero, lo que favoreció el aumento de las precipitaciones. Procesos de variabilidad climática que incrementaron la nubosidad en gran parte del país, en algunos casos acompañados de lluvias de moderada a fuerte intensidad y tormentas eléctricas.

Esto anterior explicaría el porqué de que en Colombia esté lloviendo tanto y, además, de que en algunas ciudades como Bogotá esté haciendo tanto frío.

Así las cosas, el mismo IDEAM explicó el panorama que se viene para febrero y respondió si seguirá lloviendo como ha venido pasando en este inicio de 2026.

¿Seguirá lloviendo para febrero de 2026 con la misma intensidad?

La respuesta es sí, aunque no en todo el país.

Según el IDEAM, aunque para febrero suele, por lo general, disminuir la intensidad de las lluvias en Colombia, “en gran parte de la región Caribe y los Llanos Orientales, los modelos climáticos indican condiciones de lluvias por encima de lo normal para este mes”.

Esto dijo la entidad:

En el sur de la región Andina , se espera una disminución de los volúmenes de precipitación frente a enero, mientras que en el centro de la región, especialmente en el Eje Cafetero , podrían presentarse lluvias dentro de los valores esperados.

, se espera una disminución de los volúmenes de precipitación frente a enero, , podrían presentarse lluvias dentro de los valores esperados. La región Amazónica continuará en su periodo de máximas lluvias, principalmente en el Trapecio Amazónico y el piedemonte del Putumayo.

continuará en su periodo de máximas lluvias, principalmente en el Trapecio Amazónico y el piedemonte del Putumayo. En la región Pacífica se esperan valores cercanos a la normalidad, con máximos al occidente del departamento del Cauca.

