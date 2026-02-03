¿Cuándo dejará de llover? Pronóstico del IDEAM para semana del 3 al 6 de febrero: Clima en Colombia

¿Hasta cuándo dejará de llover?Pronóstico del IDEAM para semana del 3 al 6 de febrero de 2026:

El Instituto de Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) publicó el pronóstico del clima para la semana del 3 al 6 de febrero en el que se esperan fuertes lluvias iniciando la semana y una influencia baja en la región Caribe.

Si bien se evidencia una disminución gradual en la intensidad de lluvias, en algunas regiones del país persistirán las precipitaciones.

Lea también: Alcaldía de Cartagena decreta cierre total de playas por fuertes vientos y oleaje

Lluvias en Bogotá

De acuerdo con el reporte del IDEAM, se esperan intensas lluvias durante los primeros días de la semana, pero luego una disminución.

Cuándo dejará de llover en Colombia

Según el reporte del IDEAM, las lluvias no se detendrán por completo durante la semana, sin embargo sí se espera una disminución gradual en la intensidad de las precipitaciones, especialmente en la región Caribe, la Orinoquía y el norte de la Amazonía, donde predominarán condiciones de tiempo seco en varios momentos de la semana.

Entre miércoles y viernes se mantendrán lluvias ligeras a moderadas en el occidente, noroccidente y centro del país.

Departamentos como Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Santander y Cundinamarca seguirán registrando precipitaciones.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, las lluvias disminuirán hacia el viernes 6 de febrero, aunque persistirán lloviznas.

Le puede interesar: Gobernación de Córdoba decreta calamidad pública por lluvias que afectan a 17 municipios

Pronóstico del clima en Colombia, martes 3 de febrero 2026

Durante los primeros días, se esperan precipitaciones de intensidad moderada en las partes alta y media de la cuenca del río Sinú, en el departamento de Córdoba, así como en Urabá, el occidente de Antioquia, el norte del Magdalena y el Bajo Magdalena.

También se pronostican lluvias moderadas en la cuenca del río Rionegro en Cundinamarca, el área metropolitana y las provincias Comunera y Guanentá en Santander, el oriente de Norte de Santander, además de sectores del Cauca y el occidente de Nariño.

Clima en Colombia ,miércoles 4 de febrero:

A mitad de semana, se prevé un incremento de las precipitaciones en el occidente del país, especialmente en Antioquia, Chocó y Valle del Cauca, además del occidente de Cauca y Nariño. En la región Andina persistirán lluvias ligeras en el sur de Santander y el occidente de Cundinamarca y Tolima. En la Amazonía podrían registrarse lluvias ligeras a moderadas, mientras que en Caribe y Orinoquía continuará el tiempo seco.

Pronóstico del clima, jueves 5 de febrero:

Para el jueves se pronostica un aumento significativo de la precipitación, concentrado en el noroccidente y occidente del país, incluyendo Sucre, Córdoba, occidente de Bolívar, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. En la región Insular se esperan lluvias moderadas a fuertes, con cielos parcial a completamente cubiertos.

Pronóstico del clima, viernes 6 de febrero:

Durante el viernes se mantendrán las condiciones lluviosas en el noroccidente, centro y occidente del país. La región Caribe registrará lluvias generalizadas, excepto en La Guajira, mientras que en San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera una disminución gradual de las precipitaciones.

Escuche Caracol Radio EN VIVO