La ANLA continúa monitoreo de alertas rojas en Urrá Córdoba y otras zonas del país

En las últimas horas, la Empresa Urrá activó la alerta roja operativa en el embalse de la Central Hidroeléctrica después de que el pasado domingo se iniciara el rebose de agua por el vertedero al sobrepasarse la cota de 130.50 metros sobre el nivel del mar.

Frente al incremento de los niveles de caudales en el embalse donde opera la Hidroeléctrica Urrá I, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) indicó que reportó de manera oportuna a la empresa operadora del proyecto sobre los riesgos asociados al incremento de la precipitación en las cuencas cercanas al embalse.

Según la ANLA, se logró evidenciar que el caudal de entrada al embalse del proyecto presentó un crecimiento acelerado en un rango de 36 horas.

Desde la madrugada del 1° hasta el 2 de febrero, pasó de 500 m³/s a más de 2.500 m³/s, superando en más de cinco veces los valores observados previamente, como lo evidencia el siguiente diagrama.

“Análisis de los aportes hídricos en términos energéticos evidencia que, el 1° de febrero de 2026, el embalse recibió aportes del orden de 16,49 GWh diarios, un valor que equivale aproximadamente al 1194 % del promedio histórico, un incremento excepcional con respecto a los rangos habituales de comportamiento del río Sinú”, asegura la entidad.

El rebose por el vertedero implica que el agua excedente del embalse está siendo descargar de manera automática hacia el río Sinú lo que incrementará significativamente el caudal de esta corriente en las próximas horas afectando especialmente a los municipios ubicados aguas abajo de la hidroeléctrica.