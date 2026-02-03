Justicia

Hay vulneración a los derechos humanos en medio de la emergencia por lluvias en Colombia: Defensoría

Advierte la Defensoría que la recurrencia de las emergencias responde a falencias históricas en planeación territorial, ocupación inadecuada de zonas de alto riesgo y la degradación de los ecosistemas.

Fotografía cedida tomada de una publicación en la cuenta oficial de la red social X de la gobernadora del departamento del Chocó Nubia Carolina Córdoba. SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Fotografía cedida tomada de una publicación en la cuenta oficial de la red social X de la gobernadora del departamento del Chocó Nubia Carolina Córdoba. SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) / Nubia Carolina Córdoba-Curi (EFE)

Colombia

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por las eventuales vulneraciones de derechos humanos que se están presentando durante las emergencias asociadas a las lluvias.

Los diferentes organismos de control de emergencias han estado reportado inundaciones y deslizamientos, que provocan daños materiales, pérdidas económicas y afectaciones a comunidades que permanecen confinadas, aisladas o incomunicadas, según la Defensoría.

Según la entidad, estas situaciones están representando riesgos para la vida, la integridad personal y el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales, por ese motivo advierte que la recurrencia de estas emergencias responde a falencias históricas en la planeación territorial, la ocupación inadecuada de zonas de alto riesgo y la degradación de los ecosistemas.

Los departamentos más afectados son:

  1. Córdoba
  2. Sucre
  3. Nariño
  4. La Guajira
  5. Cundinamarca
  6. Tolima
  7. Antioquia
  8. Bolívar
  9. Valle del Cauca

Lugares donde se están registrando daños en viviendas, pérdidas en cultivos y ganadería, y afectaciones a la infraestructura vial y de servicios públicos.

Llamado de la Defensoría al Estado

Ante este panorama, la entidad le recordó a alcaldes, gobernadores y a las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que tienen una obligación constitucional y legal de implementar medidas preventivas y de mitigación, fortalecer los planes de gestión del riesgo y activar los comités correspondientes ante las emergencias.

Llamado de urgencia

Asimismo, solicitó con urgencia la activación de las Estrategias de Respuesta a Emergencias para garantizar la asistencia y ayuda humanitaria que requieren las comunidades afectadas, y que, una vez superadas las capacidades locales, se gestionen apoyos en los niveles territoriales superiores.

Además, hizo énfasis en que los alojamientos temporales deben cumplir condiciones mínimas de habitabilidad, seguridad y salubridad, considerando las necesidades diferenciadas de mujeres, hombres y personas LGBTIQ+.

De igual forma, recomendó establecer rutas de protección integral para menores de edad, personas adultas mayores, promover la participación efectiva de las comunidades y autoridades propias en la toma de decisiones y garantizar los derechos colectivos sobre el territorio.

