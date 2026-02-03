Hay vulneración a los derechos humanos en medio de la emergencia por lluvias en Colombia: Defensoría

Fotografía cedida tomada de una publicación en la cuenta oficial de la red social X de la gobernadora del departamento del Chocó Nubia Carolina Córdoba. SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) / Nubia Carolina Córdoba-Curi ( EFE )

Colombia

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por las eventuales vulneraciones de derechos humanos que se están presentando durante las emergencias asociadas a las lluvias.

Los diferentes organismos de control de emergencias han estado reportado inundaciones y deslizamientos, que provocan daños materiales, pérdidas económicas y afectaciones a comunidades que permanecen confinadas, aisladas o incomunicadas, según la Defensoría.

Según la entidad, estas situaciones están representando riesgos para la vida, la integridad personal y el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales, por ese motivo advierte que la recurrencia de estas emergencias responde a falencias históricas en la planeación territorial, la ocupación inadecuada de zonas de alto riesgo y la degradación de los ecosistemas.

Los departamentos más afectados son:

Córdoba Sucre Nariño La Guajira Cundinamarca Tolima Antioquia Bolívar Valle del Cauca

Lugares donde se están registrando daños en viviendas, pérdidas en cultivos y ganadería, y afectaciones a la infraestructura vial y de servicios públicos.

Llamado de la Defensoría al Estado

Ante este panorama, la entidad le recordó a alcaldes, gobernadores y a las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que tienen una obligación constitucional y legal de implementar medidas preventivas y de mitigación, fortalecer los planes de gestión del riesgo y activar los comités correspondientes ante las emergencias.

Llamado de urgencia

Asimismo, solicitó con urgencia la activación de las Estrategias de Respuesta a Emergencias para garantizar la asistencia y ayuda humanitaria que requieren las comunidades afectadas, y que, una vez superadas las capacidades locales, se gestionen apoyos en los niveles territoriales superiores.

Además, hizo énfasis en que los alojamientos temporales deben cumplir condiciones mínimas de habitabilidad, seguridad y salubridad, considerando las necesidades diferenciadas de mujeres, hombres y personas LGBTIQ+.

De igual forma, recomendó establecer rutas de protección integral para menores de edad, personas adultas mayores, promover la participación efectiva de las comunidades y autoridades propias en la toma de decisiones y garantizar los derechos colectivos sobre el territorio.