¿Seguirán las fuertes lluvias en Colombia? Razones del frente frío que golpea varias ciudades

Con la llegada de febrero de 2026, las tormentas eléctricas, fuertes vientos y el alto nivel de las precipitaciones han producido afectaciones en varias ciudades de Colombia, desde las costas hasta la capital del país.

Lea también: ¿Cuándo dejará de llover? Pronóstico del IDEAM para semana del 3 al 6 de febrero: Clima en Colombia

En el Caribe colombiano la situación es tal que se han emitido alertas en todos los departamentos, afectando la cotidianidad de locales y turistas. En ciudades como Barranquilla, las personas han reportado incluso cambios considerables en la sensación térmica.

¿Qué es un frente frío y por qué se produce?

Las autoridades regionales han atribuido las lluvias y tormentas eléctricas a la llegada de un frente frío formado en Norteamérica, el cual atraviesa el Caribe hasta llegar a las costas colombianas.

Le podría interesar: ¿Lloverá durante La Guacherna?: esto dice el IDEAM

Según la Corporación Universitaria para la Investigación Atmosférica, UCAR, un frente frío se forma cuando una masa de aire frío se mueve rápidamente y empuja a una de aire más cálido.

Este desplazamiento produce que el aire cálido, al ser menos denso, ascienda en mayor escala a la troposfera, produciendo fuerte nubosidad y tormentas eléctricas.

De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), dicho frente se extiende en estos momentos desde Puerto Rico hasta el norte de Colombia, contribuyendo al aumento de las lluvias, hasta la noche del martes y el miércoles.

En el país, entidades como la Dirección General Marítima, Dimar de Cartagena, confirmaron el efecto del frente, prohibiendo el ingreso al mar debido al registro de vientos sostenidos entre 46 y 55 kilómetros por hora, con olas que tienen el potencial de llegar a los cuatro metros de altura en el suroeste del mar Caribe.

Así de fuerte es el mar de leva generado por el frente frío que impacta a #Cartagena por estos días, que arrasó con la plataforma de madera del embarcadero de #PlayaBlanca. No obstante, el contratista asumirá su reposición una vez las condiciones climáticas lo permitan.



Cabe… pic.twitter.com/7ufeoUwIrT — Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) February 2, 2026

“Este fenómeno, impulsado por masas de aire frío asociadas a sistemas de alta presión en el Golfo de México y frentes estacionarios en la región, también afectará las condiciones meteomarinas en el Archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y los cayos del norte como Roncador, Serrana y Serranilla”, señaló la entidad.

A su vez, desde el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) se declaró alerta naranja debido a la inestabilidad del clima en el Caribe, recomendando precaución a turistas y usuarios de pequeñas embarcaciones.

Asi se ve el frente frío que va adelante de la masa de aire polar ártico y que, en algunas oportunidades como la actual, llega hasta el mar Caribe y presiona la superficie del mar hacia la costa colombiana, produciendo las marejadas. En unas 24 horas se irá pic.twitter.com/tVG24ch5iF — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) February 2, 2026

¿Por qué está lloviendo en otras ciudades de Colombia?

Paralelamente al reporte adverso en el Caribe, en otras regiones del país se presentan también lluvias persistentes y tormentas eléctricas, debido a la yuxtaposición de factores climáticos.

Lea también: Clima HOY 2 de febrero, 3, 4, 5 y 6 Bogotá, Cartagena, B/quilla y otras ciudades: Pronóstico IDEAM

Aunque no se trata de una temporada habitual para las lluvias, en Bogotá el aumento considerable de la nubosidad aumenta la humedad y se ha convertido en una de las razones para las bajas temperaturas acompañadas de lluvias.

Según el IDEAM, el aumento de la humedad se produce debido a un ingreso desde el Amazonas en Brasil y a una zona de baja presión formada en el noroeste del país.

El último reporte de la entidad del 2 de febrero de 2026 registra condiciones lluviosas en La Guajira, Magdalena, Sucre, Córdoba, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Guainía, Caquetá, Putumayo, Vaupés y Amazonas. La posibilidad de tormentas eléctricas persiste en sectores de las regiones Caribe, Andina, Amazonía, Pacífica y Orinoquía.