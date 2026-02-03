Inundaciones, árboles caídos y afectaciones a viviendas: las afectaciones de las lluvias en Bogotá

En las últimas horas las fuertes lluvias en Bogotá causaron diferentes emergencias en vías, casas y edificios que llevaron a que las autoridades atendieran más de un centenar de llamadas por los incidentes que se generaron.

“Tuvimos un enero con exceso de precipitaciones en función de los diferentes eneros de otros años. Febrero ha comenzado también con esta condición y esto es producto de lo que está pasando a nivel hemisférico”, dijo el director del IDIGER, Guillermo Escobar.

De acuerdo con el balance del IDIGER, se presentaron 36 reportes sobre inundaciones y encharcamientos. Además, 21 árboles se han caído o tienen algún riesgo de afectación a la población.

“Hacemos un llamado a toda la comunidad no solo para que esté preparada, sino para que intervenga sus propiedades. Fundamentalmente, tener preparados y funcionando todos los equipos eyectores de sótanos y lugares bajos para evitar afectaciones como la que tuvimos ayer en la calle 100 con carrera 64, donde 12 vehículos fueron afectados por la lámina de agua”, agregó Escobar.

EMERGENCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY

En la localidad de Kennedy, en el barrio Roma una vivienda tuvo afectaciones estructurales importantes, ya que se destruyó en su totalidad, por lo que más de 10 personas tuvieron que evacuar.

“Tuvimos que efectuar, no solo la valoración estructural, sino recomendar la evacuación de las familias que allí se encontraban”, dijo Escobar.

Alcaldía Local para que la Administración Distrital le dé una solución definitiva a la familia afectada y a su propietario.