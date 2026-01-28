“No existen elementos e informaciones que indiquen presencia del ELN en Córdoba”: Policía

Montería

Tras las alertas de comunidades y organizaciones defensoras de derechos humanos como la Fundación Cordoberxia, por la aparición de una bandera del ELN en zona rural de Puerto Libertador, sur de Córdoba, las autoridades de Policía reaccionaron a través de un comunicado.

Según la autoridad, luego de conocer el caso “se realizaron de inmediato labores de vecindario y recolección de información en la zona (La Rica). Hasta el momento, no se ha podido ubicar el elemento físico (la bandera) ni verificar el lugar exacto de su supuesto abandono”.

“Moradores y transportadores que frecuentan ese tramo vial han señalado no haber visto el elemento citado en sus desplazamientos habituales. Se desconoce la procedencia y el contexto real de la fotografía, la cual se ha difundido únicamente a través de aplicaciones de mensajería instantánea”, agregó la Policía en Córdoba.

Ante lo expuesto, la Policía insistió en que “no existen elementos e informaciones que indiquen presencia del ELN en el departamento de Córdoba. Este grupo armado ilegal no opera en esta región. No se descarta que esta situación responda a una estrategia de desinformación promovida por sectores indeterminados”.

Finalmente, resaltaron que las investigaciones continuarán para esclarecer los hechos en el sur del departamento.

Pese a lo establecido, la comunidad insiste en que la bandera no se halló en La Rica, sino en un sector conocido como La Iraca, en Puerto Libertador, en horas de la mañana del pasado 27 de enero.