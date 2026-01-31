Política

Este es el acuerdo que habrían pactado los precandidatos presidenciales del Frente por la Vida

Dos de los precandidatos están en vilo hasta que el CNE defina si pueden participar o no

Este es el acuerdo que habrían pactado los precandidatos presidenciales del Frente por la Vida

Este es el acuerdo que habrían pactado los precandidatos presidenciales del Frente por la Vida

POLÍTICA

Caracol Radio conoció el borrador del acuerdo al que llegaron los cinco precandidatos presidenciales del denominado Frente por la Vida, de cara a las consultas del 8 de marzo.

El documento tiene 15 cláusulas, y un detalle novedoso. La coalición ya no sería “Frente por la Vida” como actualmente se le conoce, sino que se denominará “LA CONSULTA DE LA GENTE” “FRENTE HUMANO” “CONVERGENCIA SOCIAL – LIBERAL”.

Postula a participar en las consultas del 8 de marzo a:

IVAN CEPEDA CASTRO - MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO.

ROY BARRERAS- PARTIDO POLITICO LA FUERZA PARTIDO DEL TRABAJO DE COLOMBIA MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL

CAMILO ROMERO - PARTIDO ECOLOGISTA COLOMBIANO

JUAN FERNANDO CRISTO - MOVIMIENTO POLÍTICO EN MARCHA

DANIEL QUINTERO CALLE - MOVIMIENTO DE AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA

Hay una salvedad. El próximo lunes el Consejo Nacional Electoral definirá si Iván Cepeda y Daniel Quintero, pueden o no participar en esas consultas.

Esa consulta es popular e interpartidista. En consecuencia, podrán votar todas las personas inscritas en el censo electoral.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad