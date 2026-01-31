Este es el acuerdo que habrían pactado los precandidatos presidenciales del Frente por la Vida
Dos de los precandidatos están en vilo hasta que el CNE defina si pueden participar o no
Caracol Radio conoció el borrador del acuerdo al que llegaron los cinco precandidatos presidenciales del denominado Frente por la Vida, de cara a las consultas del 8 de marzo.
El documento tiene 15 cláusulas, y un detalle novedoso. La coalición ya no sería “Frente por la Vida” como actualmente se le conoce, sino que se denominará “LA CONSULTA DE LA GENTE” “FRENTE HUMANO” “CONVERGENCIA SOCIAL – LIBERAL”.
Postula a participar en las consultas del 8 de marzo a:
IVAN CEPEDA CASTRO - MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO.
ROY BARRERAS- PARTIDO POLITICO LA FUERZA PARTIDO DEL TRABAJO DE COLOMBIA MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL
CAMILO ROMERO - PARTIDO ECOLOGISTA COLOMBIANO
JUAN FERNANDO CRISTO - MOVIMIENTO POLÍTICO EN MARCHA
DANIEL QUINTERO CALLE - MOVIMIENTO DE AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA
Hay una salvedad. El próximo lunes el Consejo Nacional Electoral definirá si Iván Cepeda y Daniel Quintero, pueden o no participar en esas consultas.
Esa consulta es popular e interpartidista. En consecuencia, podrán votar todas las personas inscritas en el censo electoral.