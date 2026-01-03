Captura de Maduro: Fuerza Pública de Colombia blinda la frontera con Venezuela

Bogotá. Agosto 1 de 2024. Venezolanos se reúnen frente al consulado de Venezuela en Colombia para manifestarse en contra de lo ocurrido en las elecciones del país vecino y en apoyo a Edmundo González. (Colprensa - Lina Gasca) / LINA GASCA

Tras la incursión armada de Estados Unidos en Venezuela, y la posible captura de Nicolas Maduro, el Gobierno Nacional colombiano activó todas las capacidades de la Fuerza Pública en la frontera entre Colombia y Venezuela.

Así se decidió tras una reunión extraordinaria encabezada por el presidente Gustavo Petro para evaluar la situación de seguridad en esta zona del país.

Así lo informó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, quien señaló que el encuentro contó con la participación de todas las instituciones y entidades responsables de la atención humanitaria y la protección del territorio nacional.

De acuerdo con el funcionario, las autoridades buscan garantizar la seguridad de la población civil, así como la protección de activos estratégicos, embajadas y unidades militares y policiales, ante posibles acciones de organizaciones criminales transnacionales.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro, informó que también se despliega toda la fuerza asistencial que disponga Colombia en caso de entrada masiva de refugiados.

“Los conflictos internos entre los pueblos los resuelven los mismos pueblos en paz. Ese es el principio de la autodeterminación de los pueblos que es base del sistema de las Naciones Unidas”, afirmó el jefe de Estado.

Por su parte, el ministro Sánchez advirtió que las medidas también están orientadas a prevenir cualquier intento de acción terrorista por parte de grupos armados ilegales como el ELN, la Segunda Marquetalia u otras estructuras que operan en territorio colombiano.

“Es claro que las amenazas para Colombia provienen de organizaciones de crimen transnacional, no de las naciones”, aseguró Sánchez.

Asimismo, informan que se reforzó la seguridad de las embajadas de Estados Unidos y de Venezuela en Colombia, para garantizar su protección.

Finalmente, el Gobierno hizo un llamado a la ciudadanía para suministrar información oportuna que permita anticipar y evitar hechos delictivos o atentados terroristas, reiterando que la seguridad es una responsabilidad compartida.