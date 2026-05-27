Pedro Sánchez reitera su apoyo al expresidente Zapatero, investigado por tráfico de influencias

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, reiteró este miércoles su “apoyo” a su predecesor José Luis Rodríguez Zapatero, investigado por tráfico de influencias, tras publicarse nuevas revelaciones del caso que ha golpeado a un Ejecutivo ya debilitado por otros escándalos de corrupción.

“Todo mi apoyo al presidente Zapatero”, declaró Sánchez en una rueda de prensa en el Vaticano tras reunirse con el papa León XIV, enfatizando que “no hay motivos para cambiar esa posición”.

El jefe de Gobierno volvió a descartar el adelanto de las elecciones generales, que según el calendario previsto deben tener lugar a mediados de 2027.

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Y alegó que la ciudadanía necesita la “estabilidad” de un Gobierno que ha traído “crecimiento económico” y “reducción de desigualdades”, en “un contexto internacional tan complejo”.

Esta era la primera rueda de prensa de Sánchez desde que estalló el caso Zapatero, un mazazo para su Gobierno, toda vez que el político era una figura destacada del socialismo afín al jefe del Ejecutivo.

Zapatero, en el poder entre 2004 y 2011, es sospechoso de haber influido, a cambio de dinero, en el rescate, con 53 millones de euros (unos 62 millones de dólares), de la pequeña aerolínea Plus Ultra durante la pandemia de covid-19.

“Desde luego, toda la colaboración con la justicia”, pero también “todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero”, afirmó Sánchez, quien dijo haber tenido conocimiento por la prensa de los detalles del extenso sumario judicial de 4.000 páginas sobre el caso Zapatero.

Entre los detalles más llamativos del sumario, al que tuvo acceso la AFP, está el hallazgo en una caja fuerte de Zapatero con numerosas joyas y relojes de lujo de valor desconocido, que su entorno atribuyó a herencias familiares.

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El caso Leire Díez

Preguntado por los periodistas por la operación del miércoles en la que agentes de la Guardia Civil recabaron documentos en la sede principal de su Partido Socialista (PSOE) en Madrid, en el marco de una investigación contra un exmilitante, Sánchez garantizó “total colaboración con la justicia”.

“Si hay comportamientos irregulares, nuevos me refiero, pues actuaremos con la misma contundencia con la que hemos accionado antes”, dijo en referencia a la militante Leire Díez, quien abandonó el Partido Socialista luego de que este le abrió expediente hace un año cuando conoció su caso.

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Díez es señalada por la Audiencia Nacional, una jurisdicción con sede en Madrid, de estar en el centro de “una trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban” al Partido Socialista y al Gobierno, según un comunicado divulgado este miércoles.

“El PSOE mantendrá siempre una posición de máxima colaboración con la Justicia y de respeto absoluto a las actuaciones judiciales”, aseveró la formación este miércoles.

La imputación de Zapatero se suma a otras investigaciones judiciales que debilitan a Sánchez, entre ellas la de su hermano David, su esposa, Begoña Gómez, y su antiguo hombre de confianza, el exministro de Transportes José Luis Ábalos.

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El líder del Partido Popular (derecha), el principal de oposición, Alberto Núñez Feijóo, criticó este miércoles la “situación agónica” de un Gobierno “indecente”, y pidió una vez más elecciones generales anticipadas.

Sánchez se encontró el miércoles en el Vaticano, donde fue recibido en audiencia por el papa León XIV, quien del 6 al 12 de junio realizó una visita a España.

Sánchez destacó en la rueda de prensa la “sintonía” de su Gobierno con el sumo pontífice, sobre todo en temas como la acogida de migrantes y la defensa de la paz y el derecho internacional.

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