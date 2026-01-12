El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Comparar a Colombia con Venezuela sería erróneo: Jeremy Browne sobre tensión Petro - Trump

En diálogo con La W, Jeremy Browne, exsecretario de Estado británico para las Américas y actual director ejecutivo de Canning House, el principal foro del Reino Unido sobre Latinoamérica, hizo un análisis sobre la reacción del Reino Unido y las consecuencias internacionales para Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Sobre qué viene para Venezuela después de la captura de Maduro, Browne reconoció que el futuro de este país es incierto, pues a pesar de que tanto a los venezolanos como a muchas personas en América Latina les gustaría ver volver a María Corina Machado, no lo ve muy posible.

En cuanto a la otra disputa latinoamericana del presidente estadounidense Donald Trump con Colombia –en particular, con el presidente Gustavo Petro–, según lo señaló el diario británico The Guardian, el exfuncionario sostuvo que, pese a la mala relación entre ambos mandatarios, este caso es diferente.

“En estos momentos, nadie puede disputar que Petro es el presidente de Colombia y este país es independiente, puede hacer lo que quiera, pues (Petro) es un presidente escogido de forma legítima”, explicó.

Además, recordó que a Petro se le acaba el periodo este año y que, pese a la gran cantidad de insultos entre él y Trump, “cualquier comparación de Colombia con Venezuela sería errónea”.

En cuanto a los riesgos que podrían asumir las empresas que quieren regresar a Venezuela ante la falta de certeza sobre si los integrantes del régimen chavista están o no comprometidos con la interlocución entre la presidenta encargada Delcy Rodríguez y los Estados Unidos, el exfuncionario aseguró: “Entiendo los nervios de Trump hacia un cambio de régimen tras ver lo que ha pasado en otros países del mundo, como sucedió en Irak”.

Por eso, indicó que “la solución actual es lo que da más estabilidad”, pero se preguntó si este fin se conseguiría con un giro de 180 grados hacia un nuevo discurso político.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

