Capturan en Risaralda a alias ‘Gilmer’, jefe de sicarios buscado por homicidios en Huila

Alias ‘Gilmer’, señalado jefe de sicarios de las disidencias de las Farc, fue capturado en La Virginia, Risaralda, tras un operativo del Bloque de Búsqueda.

En el marco de la operación 90H, con apoyo de una adición a la operación Trueno, las autoridades capturaron en el municipio de La Virginia, Risaralda, a alias ‘Gilmer’, señalado como jefe de sicarios de la estructura Rodrigo Cadete de las disidencias de las Farc.

El capturado, un hombre de 26 años, era requerido por un juzgado penal municipal de Neiva, Huila, para cumplir condena por su presunta responsabilidad en delitos como homicidio agravado, concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego. De acuerdo con las investigaciones, estaría vinculado a homicidios selectivos y extorsiones, principalmente en el municipio de Garzón, Huila.

Así se llevó a cabo la captura

La operación fue desarrollada de manera coordinada entre el Bloque de Búsqueda, el Grupo de Operaciones Especiales y el Departamento de Policía Huila, lo que permitió la plena identificación y ubicación del señalado integrante de este grupo armado ilegal.

Según el comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, coronel Óscar Ochoa, alias ‘Gilmer’ habría hecho parte de una estructura dedicada a ejecutar asesinatos por encargo y a ejercer presiones extorsivas contra comerciantes y ciudadanos, generando afectaciones a la seguridad en distintas regiones del país.

Tras su captura en territorio risaraldense, el hombre fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que ordenó su traslado inmediato a un centro carcelario, mientras avanza el proceso de cumplimiento de la condena.

Las autoridades reiteraron que este resultado hace parte de las acciones para ubicar y judicializar a integrantes de grupos armados ilegales que intentan ocultarse en municipios del Eje Cafetero, aprovechando su ubicación estratégica y la movilidad regional.