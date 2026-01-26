Alias ‘Richard’, disidente de las Farc, se fugó del Centro de Detención Transitorio de Neiva

Operativo policial en Neiva tras la fuga de siete reclusos del Centro de Detención Transitorio, entre ellos alias ‘Richard’.

Este 26 de enero, aproximadamente a las 06:05 de la mañana, el personal encargado de la custodia del Centro de Detención Transitorio (CDT), ubicado en el barrio El Triángulo, se percató de la ausencia de varios internos.

Tras la verificación de las celdas, se confirmó que faltaban siete personas privadas de la libertad, todas indiciadas por diversos delitos, entre ellas un hombre conocido como alias ‘Richard’, disidente de las Farc.

Alias ‘Richard’ había sido capturado recientemente en zona rural de La Plata, Huila, mientras mantenía secuestradas a nueve personas, y es señalado como responsable del atentado con motocicleta bomba en La Plata, operación en la que las víctimas fueron liberadas.

La Policía Metropolitana de Neiva activó de inmediato el “Plan Candado” en todas las salidas de la ciudad y comunas aledañas. Los organismos de seguridad realizan actualmente el conteo oficial de internos y revisan las cámaras de seguridad para determinar cómo se produjo la fuga.

De manera simultánea, se iniciará un proceso investigativo interno para establecer responsabilidades y garantizar que no se repitan hechos similares.

La Policía solicita a la ciudadanía extremar precauciones y reportar cualquier información que pueda ayudar a la ubicación de los evadidos.