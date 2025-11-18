Avanza proceso para instalación de la Zona de Ubicación Temporal de Comuneros del Sur en Mallama

Mallama- Nariño

Por buen camino avanza según el Gobierno Nacional el proceso para la Consulta Previa que permitirá la instalación de una Zona de Ubicación Temporal-ZUT para combatientes del Frente Comuneros del Sur, grupo disidente del ELN.

En el resguardo indígena del Gran Mallama, Municipio de Mallama, finalizó la sexta sesión del proceso de consulta previa orientado a la definición de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) dentro del proceso de paz entre el Gobierno Nacional y Comuneros del Sur. Tras esta última sesión, inicia la fase de cierre del proceso, que contempla la consolidación de acuerdos y la preparación de la protocolización oficial.

Según Carlos Eraso, delegado del Gobierno para dicha mesa de diálogo, las jornadas realizadas en el Gran Mallama, resguardo indígena en donde será ubicada la ZUT, han contado con una amplia participación de la comunidad que ha valorado el proceso adelantado hasta la fecha.

Según Eraso los dos procesos con Comuneros y la Coordinadora Ejército Bolivariano han dejado buenos resultados en materia de reducción de hechos victimizantes en la región.

“Este ejercicio marca un hito al convertirse en la primera consulta previa realizada en Colombia para decidir la ubicación de un espacio destinado a facilitar el tránsito de actores armados hacia la vida civil”: aseguró el delegado.