Capturan a dos hombres con 3 mil cartuchos: iban a ser entregados a grupos armados organizados

En las últimas horas se realizó una operación militar en el barrio Candelaria La Nueva, en la localidad de Ciudad Bolívar, donde se logró la incautación de más de 3.000 cartuchos de munición de los calibres 5.56 mm y 7.62 mm.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, este material de guerra tendría como destino grupos armados organizados que delinquen en los departamentos de: Santander, Norte de Santander y Cesar.

¿Qué dicen las autoridades?

“Esto representa un importante golpe a las economías ilegales y a las redes logísticas de estas estructuras criminales del país”, dijo el coronel Iván Fernando Rojas, comandante del Gaula Militar de la Brigada No. 13.

Los capturados, junto con el material incautado, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso judicial correspondiente.