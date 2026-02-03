Aerocivil evalúa sanciones al contratista por retrasos en obras del aeropuerto Ernesto Cortissoz

A menos de diez días de haber asumido como director regional de la Aeronáutica Civil, Camilo Andrés Cuello confirmó que se están evaluando sanciones contra el contratista encargado de las obras de modernización del aeropuerto Ernesto Cortissoz, debido a los retrasos que presenta el proyecto.

“Sí se están evaluando unas sanciones para el contratista, dentro de lo que permite el marco normativo”, afirmó el funcionario, al referirse al estado actual de las obras que encontró al llegar al cargo.

Retraso entre el 14 % y el 16 % en las obras

Cuello explicó que el aeropuerto fue recibido con atrasos significativos en su infraestructura, aunque aclaró que la operación aérea se mantiene con normalidad.

“El Ernesto Cortissoz lo recibimos con un atraso en las obras, pues brindando una operación segura, constante, pero con un retraso en las obras que son nuestro principal reto a la llegada aquí”, señaló.

El director regional detalló que el retraso del proyecto de modernización alcanza un 16 %: “el retraso de las obras presenta un retraso entre el 14 y el 16%, pues es una obra que dejó el concesionario anterior, el cual la Aeronáutica Civil ha venido trabajando, viene digamos a paso lento, pero hemos avanzado bastante”, explicó.

Uno de los frentes con mayor progreso es la zona de equipajes.

“La zona de maletas de llegada nacional va bastante adelantada y esperamos entregarla en los próximos meses”, agregó.

Nuevo plan de trabajo y fechas por definir

El Director Regional indicó que aún no hay una fecha concreta para la finalización de las obras, ya que está a la espera de un nuevo cronograma por parte del contratista.

“Estamos esperando que el contratista nos entregue un nuevo plan de trabajo que yo solicité, pues yo encontré uno del director anterior, no me ha entregado el nuevo que yo solicité”, afirmó.

Plan de contingencia para el Carnaval

Cuello también confirmó una reunión con la Gobernación del Atlántico para coordinar acciones ante el aumento de pasajeros durante el Carnaval de Barranquilla.

“Vamos a articular un plan de trabajo para la contingencia de los días del carnaval, pues esperamos un aumento en la afluencia de pasajeros y esperamos abordarla de la mejor manera”, explicó.

El objetivo, según indicó, es garantizar la operación total del terminal aéreo.“Que el aeropuerto Cortissoz funcione al 100 por ciento de su operatividad al día de hoy y brindarle un buen servicio a los pasajeros”.

Directriz del Gobierno nacional: conectar al Caribe con el mundo

El funcionario recordó que la modernización del aeropuerto responde a una directriz clara del Gobierno nacional.

“El gobierno nacional tiene una directriz clara y es entregar el Cortissoz a disposición de la comunidad y mejorar las condiciones que se están presentando actualmente en el aeropuerto”, señaló.

Añadió que la meta es fortalecer la conectividad internacional de la región.“La meta clara es conectar al Caribe con el mundo, que el mundo entero volque su mirada hacia el Caribe colombiano”.

El aeropuerto como eje de desarrollo regional

Finalmente, Cuello insistió en la importancia estratégica del Ernesto Cortissoz como puerta de entrada al Caribe colombiano.

“La directriz del gobierno nacional es convertir el aeropuerto de Barranquilla en un eje central de conexiones de Barranquilla, la región Caribe, con el centro de Colombia y con el mundo”, afirmó.