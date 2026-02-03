Atentado con explosivo en cárcel de Barranquilla: esto dijo un testigo

Sigue el temor entre vecinos de la Cárcel Distrital El Bosque, de Barranquilla, a raíz del atentado con explosivos que dejó a dos guardas de seguridad heridos.

El caso, que ocurrió durante la tarde de este lunes 2 de febrero, continúa haciendo eco entre los moradores. Uno de ellos relató los momentos de angustia que vivieron cuando dos sujetos en motocicleta lanzaron desde la calle el artefacto.

Lo que se sabe del atentado

“Eso fue como a las 5 de la tarde, yo estaba en la sala y sentí la explosión. Lo que hice fue levantarme, pero al salir no vi nada, solamente al rato salió un camión dentro de la cárcel, y después llegó la Policía y algunas ambulancias”, dijo el testigo.

El morador afirmó que hoy se levantaron con mucha incertidumbre de que otro hecho similar se pueda repetir.

“Mis hijos y mi esposa siguen con la impresión. Les pedimos a las autoridades que tengan más presencia, más vigilancia”, concluyó el testigo.

Investigaciones en curso

Tras lo ocurrido, la Policía Metropolitana de Barranquilla activó de manera inmediata un plan candado en el sector y desplegó todas sus capacidades investigativas y operativas, con el apoyo de las unidades de investigación judicial y de inteligencia, con el fin de establecer las circunstancias del atentado e identificar y capturar a los responsables.