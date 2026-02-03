Fuerte oleaje provoca desprendimiento en el antiguo muelle de Puerto Colombia

Un tramo del viejo muelle de Puerto Colombia presentó un desprendimiento de concreto como consecuencia del fuerte oleaje registrado en el litoral del Atlántico durante los últimos días, confirmó el secretario del Interior del departamento, José Antonio Luque.

El funcionario explicó en Caracol Radio que, por ahora, no ha sido posible realizar una inspección detallada debido a las condiciones del mar. “Hasta que no baje la intensidad de las olas, no podremos revisar más cerca con el apoyo de la Armada o de la Defensa Civil”, señaló.

De acuerdo con Luque, lo ocurrido corresponde al desprendimiento de una estructura que ya se encontraba deteriorada.

“Lo que se puede avistar es que hubo el desprendimiento de una pieza de concreto que estaba colgando, y con la fuerte temporada que se tiene desde antes de ayer hubo el desprendimiento de esa pieza. El resto del muelle sigue en las mismas condiciones en las que estaba”, afirmó.

Espolones evitaron inundaciones en Santa Verónica

El secretario destacó que, pese a la fuerza del frente frío, las obras de protección costera en Santa Verónica evitaron afectaciones mayores a la comunidad.

“La construcción de los espolones en Santa Verónica ha sido muy importante para proteger a la comunidad”, indicó.

Según el balance entregado, no se registraron inundaciones en la zona. “La protección generada por los nuevos espolones de Santa Verónica fue fundamental para que el día de ayer no se sufrieran inundaciones. De hecho, no se tuvo inundaciones, los escombros funcionaron y la protección costera contuvo el golpe del mar contra el litoral”, explicó.

Luque resaltó que, aunque la obra apenas alcanza un avance del 25 %, ya está mostrando resultados. “El diseño de la solución de reconstrucción de playas y la protección contra la erosión costera funcionó, y el avance que va en el 25 %, con unos 60 días de obra, ya está dando frutos y resultados”, dijo.

Otras afectaciones en el departamento

Luque también informó sobre daños puntuales en otros municipios del Atlántico. “Tenemos un colegio en Galapa en el que ya estamos trabajando un muro de cerramiento. El cementerio de Tubará también tuvo afectación en una de las paredes”, señaló.

Finalmente, el secretario agregó que no se registraron víctimas en medio de estas emergencias. “Gracias a Dios no hay vidas que lamentar y vamos a estar trabajando a través de la Subsecretaría de Prevención y Atención de Desastres en todos estos puntos”, concluyó.