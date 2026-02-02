Millonarios vs Medellín: ¿Cuándo y a qué hora se juega el partido aplazado de Liga Colombiana? / Colprensa

Complicaciones en la cuarta fecha de la Liga Colombiana. El duelo entre Millonarios e Independiente Medellín, que se disputó en la noche del domingo primero de febrero, tuvo que aplazarse por las complicadas condiciones climáticas.

Aunque llovió toda la tarde en El Campín, una hora antes del encuentro cesó la intensidad y drenaron un poco los charcos que se formaron sobre el gramado del terreno. Frente a esto, el partido pudo comenzar sin mayores inconvenientes.

El problema llegó en la segunda parte, cuando regresó la lluvia de manera torrencial. Poco a poco, la cancha se volvió a inundar y se fue haciendo imposible jugar. Así pues, al minuto 55, el árbitro Carlos Márquez decidió detener el encuentro.

Luego de 30 minutos de espera, en los que por cierto las condiciones no mejoraron en lo absoluto, la terna arbitral salió al campo para evaluar el terreno, pero no había forma de reanudar el partido. Así pues, se tomó la determinación de aplazar el Millonarios vs Medellín.

¿Cuándo y a qué hora se juega el Millonarios vs Medellín aplazado de Liga Colombiana?

Una vez se dio a conocer la noticia del aplazamiento, la Dimayor dio a conocer la reprogramación del partido entre Millonarios e Independiente Medellín. Así las cosas, los últimos 35 minutos del duelo se jugarán este lunes 2 de febrero a partir de las 3 de la tarde.

Por otro lado, el cuadro capitalino anunció a través de sus redes sociales que las personas que acudieron al Estadio El Campín para presenciar el duelo, podrán ingresar nuevamente este lunes mostrando su ticket en la aplicación.

