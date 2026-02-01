Millonarios anuncia a Fabián Bustos como su nuevo entrenador: “Un nuevo ciclo comienza”

Es oficial. Fabián Bustos fue anunciado como nuevo entrenador de Millonarios, luego de que días atrás se diera a conocer que su llegada estaba adelantada. El club hizo la publicación antes del partido ante Medellín por la fecha 4 de la Liga colombiana.

“Millonarios FC informa que, Fabián Bustos es el nuevo director técnico del equipo profesional masculino. El entrenador argentino asume el mando del ‘Embajador’ por un año", se lee inicialmente en la publicación.

“Bustos es reconocido por impregnar a sus equipos de intensidad, personalidad y mentalidad ofensiva, construyendo conjuntos protagonistas que compiten con determinación y siempre buscan el arco rival. Su enfoque estratégico, disciplina táctica y hambre de triunfo se alinean con la historia y la grandeza de Millonarios”, agregaron describiendo al argentino.

¡Fabián Bustos bienvenido a la Familia Azul!



Un nuevo ciclo comienza en el Embajador. 💪📋



— Millonarios FC (@MillosFCoficial) February 1, 2026

Bustos llega a Millonarios con una larga trayectoria internacional. Comenzó en el Manta FC y tuvo dos etapas (2009 y 2013), pasó por Deportivo Quito, Imbabura Sporting Club, Técnico Universitario, CD Macará y LDU Portoviejo, también en dos ciclos (2014 y 2017), todos en Ecuador.

Con Delfín de Ecuador vivió una de sus mejores etapas, pues ascendió al equipo en 2015 y luego lo sacó campeón de la Liga en 2019. También logró el título con Barcelona en 2020 y obtuvo doble campeonato con Universitario de Perú en 2024.

También estuvo en Brasil, en equipos como Santos y América MG, aunque no tuvo gran exito. Su último paso fue en Olimpia de Paraguay en abril y julio de 2025, donde dirigió 14 partidos, con un saldo de 3 victorias, 8 empates y 3 derrotas.

El mensaje de Bustos a la hinchada de Millonarios

Minutos más tarde del anuncio, el equipo publicó un video en el que Bustos se dirige a la afición de Millonarios y los invita a apoyar para poder cumplir los objetivos.

“Estoy muy contento de llegar a este enorme club. A toda la familia de Millonarios desearle bendicones y vamos por el objetivo en común; necesitamos el apoyo y el esfuerzo de todos para sacar adelante el club y poder llegar a donde todos quieren”, fueron sus palabras.

— Millonarios FC (@MillosFCoficial) February 1, 2026

¿Cuándo podría debutar Bustos en el banco de Millonarios?

Se espera que Bustos esté presenciando el partido de Millonarios este domingo ante Medellín en El Campín. Dirigirá su primer entrenamiento durante la semana y su debut se podría producir el próximo jueves 5 de febrero frente a Deportivo Pereira en calidad de local por la fecha 5 del campeonato.