Contundente pronunciamiento de Sencia por el estado de la grama del Estadio El Campín

Uno de los más grandes retos que ha tenido Sencia, concesionario encargado de la administración del Estadio El Campín y de la construcción de la obra de todo el complejo de entretenimiento, ha sido el cuidado de la grama del escenario deportivo. Las críticas por el mal estado de la misma van de la mano de aquellos que cuestionan la realización de conciertos que perjudican el campo de juego para la práctica de fútbol.

Desde que Sencia administra El Campín no se ha podido ver una grama en perfecto estado y, por el contrario, incluso los mismos futbolistas critican el estado. “Horrible”, dijo recientemente Hugo Rodallega sobre el terreno, mientras que Yuber Quiñones, del Deportivo Pereira; expresó: “Ni cuando estuve en Millonarios vi esa cancha tan horrible”.

Le puede interesar: “Ni cuando estuve en Millonarios vi esa cancha tan horrible”: Yuber Quiñónes se queja de El Campín

Sencia se pronuncia ante las críticas

Mediante las redes sociales de Sencia llegó el pronunciamiento oficial a las quejas recibidas. El CEO del concesionario, Mauricio Hoyos, fue autocrítico sobre la situación y aseguró que son conscientes del estado de la cancha, pero a la vez dejó claro que están trabajando para recuperar su condición.

Contó que lo más complicado ha sido el tema de la hibridación del terreno, el cual comenzó a mediados de 2025, mezclando la cancha sintética con césped natural. “Lo que hicismo en Sencia fue buscar los mejroes asesores del mundo y la recomendación que teníamos que hacer de hibridar la cancha. Fue un proceso traumetico, pero que teníamos que hacer”, dijo.

En la publicación de Sencia, precisan temas como la capacidad de drenaje o la inversión económica que han hecho en la cancha.

Lea también: ¿Nuevo estadio en Bogotá que reemplazará a El Campín estará listo en 2027? Esto dice ERG

“La cancha aún no está al 100% como queremos, pero es un proceso técnico que avanza con bases sólidas. Hoy ya contamos con una grama híbrida y un sistema de drenaje que ha respondido incluso en lluvias extremas. Hay respaldo técnico y una inversión histórica: No estamos improvisando. Trabajamos con Equiver, referente nacional con cerca de dos décadas de experiencia manejando la grama del Estadio. Hemos invertido más de $1.700 millones: la mayor inversión que se ha hecho en esta grama en los últimos años”, expresaron.

Otras precisiones de Sencia sobre el proyecto

Entretanto, acotaron que la obra se financia mediante recursos privados y no públicos, así como dejaron claro que el proyecto va en curso y se están cumpliendo con los tiempos pactados. La obra del nuevo estadio iniciará en marzo del 2026 y se espera que todo el complejo esté terminado en el año 2029.